El único futbolista en la historia del Granada en marcar un gol a la Selección española

Este sábado, en la vuelta de España a tierras catalanas 18 años después, el rojiblanco Uzuni se vistió de enemigo inesperado

Hacía 18 años que la Selección española no jugaba en tierras catalanas. Lo hizo este sábado en el amistoso disputado ante Albania y la afición no defraudó. El RCDE Stadium se llenó hasta la bandera para ver la vuelta del combinado nacional a Barcelona, regstrando una entrada de más de 35.000 asistentes.

Y es que tras muchos años de terremotos políticos en Cataluña, muchos jóvenes nunca habían visto a la Selección jugar en territorio catalán, un aliciente más en un encuentro que se saldó con victoria en el reencuentro de 'La Roja' con Cataluña.

Sin embargo, este histórico partido no fue solo especial para la selección española. Pues bien, en el bando contrario, en Albania, se encuentra convocado uno de los jugadores recientemente incorporados por el Granada CF en este mercado de invierno, Myrto Uzuni.

El albanés se sentó en el banquillo de inicio, aunque tuvo media hora para jugar en un campo donde el Granada ya cayó por 2-0 en la primera vuelta. Lo que no sabía el mismo jugador rojiblanco es que iba a ser el protagonista inesperado de una noche especial.

A cinco minutos del final, en el minuto 85, España seguía siendo muy superior, pero no logró sentenciar y en una acción desafortunada Uzuni logró el empate para Albania en un pase atrás de Pau Torres con la cabeza que tocó en el delantero del Granada y pilló a contrapié al debutante en la portería Raya, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Uzuni no puede decir que las cosas le estén saliendo como el quiere con la elástica rojiblanca, pues todavía no se ha estrenado como goleador, aunque ganas no le faltan. En sus compromisos con el Granada se le ve luchador, con ganas, aunque si la pelota no entra, acaba por frustrarte. Y es que al albanés se le vio celebrar el gol con mucha rabia junto a otros dos conocidos en la Liga como Baré, futbolista del Espanyol y Rei Manaj, exrojiblanco también.

Cuando parecía que el rojiblanco aguaría la fiesta de la selección en Barcelona, Dani Olmo asestó un derechazo a la escuadra de Berisha que hizo enloquecer al graderío del RCDE Stadium devolviendo la ventaja a España que acabaría posteriormente con victoria. Pero los que han ganado de verdad han sido los aficionados que se han acercado hasta Cornellá que han podido disfrutar de su Selección después de 18 años.