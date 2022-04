Cerca de 500 aficionados del Granada acompañarán a su equipo en Sevilla

A pesar del mal horario, muchos seguidores rojiblancos se darán cita en el Pizjuán

El Granada CF visita este Viernes de Dolores al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21 horas en un encuentro clave por la permanencia para los pupilos de Rubén Torrecilla que, en caso de vencer, se colocarían con 31 puntos, a seis de los puestos de descenso.

Hace algo más de una semana, la entidad nazarí puso a la venta las entradas para el duelo en Nervión y la afición del Granada respondió de buena manera a pesar del horario, una vez más.

Alrededor de 400 aficionados del Granada CF estarán presentes este viernes en el Estadio Sánchez Pizjuán para presenciar en directo, desde las nueve de la noche, el partido entre el Sevilla FC y el equipo rojiblanco.

Se desplazarán varios autocares repletos de seguidores por parte del G-19, mientras que otro numeroso número de hinchas lo harán en vehículos particulares. No obstante, no todos tendrán que viajar hasta allí, pues una de las más famosas, la Peña del Granada en Sevilla, cuya sede está muy próxima al Pizjuán, no tendrán prácticamente que moverse para ver a su equipo.

Todos esos aficionados desplazados hasta la capital andaluza empujarán a su equipo para luchar juntos por un objetivo muy complicado, la victoria del Granada. No será fácil, pues la escuadra de Julen Lopetegui no ha cedido una derrota en todo lo disputado de competición nacional.



A Torrecilla le preocupa el ataque del Sevilla



El Sevilla FC no ha caído derrotado en casa en todo lo que llevamos de temporada. No es casualidad que la escuadra de Julen Lopetegui haya estado en segunda posición durante gran parte del campeonato. A pesar de ser consciente de ello, Torrecilla cree que "algún día tendrá que caer el Sevilla en el Pizjuán" y espera que esa primera vez "sea mañana, contra el Granada".

La idea del preparador cacereño para este partido es salir como ante el Deportivo Alavés. "Sabemos que tenemos un rival muy complicado. Vamos con mucha hambre, ganas y con la idea de hacer un partido como el del Alavés", ha asegurado.

Sin embargo, no será fácil. Y es que a Torrecilla le preocupan muchísimas cosas de este Sevilla FC. "Me preocupa el ataque, tienen jugadores muy determinantes. Hay que hacer mucho hincapié todos en la defensa y buscar nuestras bazas en ataque para intentar hacer gol y ganar el partido", ha señalado.

Antes de marcharse de la sala de prensa, el interino ha querido mandar un mensaje de apoyo al Granada CF Femenino, que este domingo a las 20 horas en el Nuevo Los Cármenes, tiene un encuentro decisivo por el ascenso a Primera frente al Alhama. "Tenemos muy buen equipo. Ojalá la afición les apoye porque les necesitan ahora más que nunca", ha concluido.