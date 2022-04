Robert Moreno y su staff vigilan de cerca al Granada de Karanka y ya planean su próxima aventura

El segundo del catalán, Dani Guindos, estuvo presente en las gradas del Metropolitano

Robert Moreno no es recordado con agrado entre la afición del Granada CF. En su primera etapa en LaLiga, el preparador catalán no ha sido capaz de darle muchas alegrías a los seguidores rojiblancos, que ya no confiaban mucho en su figura una vez se hizo oficial su fichaje en el mercado de verano.

El ex seleccionador nacional llegó a Granada con las expectativas muy altas, llegando a confesar en rueda de prensa que el objetivo del club era "volver a Europa". No muy acertado por su parte, pues a pesar de llegar con ambición, la sombra de Diego Martínez es tan alargada que el propio Robert Moreno ha acabado sucumbiendo a ella.

Tras una racha de nueve partidos consecutivos sin lograr una victoria, el técnico fue despedido tras una dolorosa derrota en Mestalla ante el Valencia CF en un encuentro que finalizó con 3-1 a favor de los pupilos de José Bordalás. Algo se cocía en algún rincón del estadio valencianista, pues a la pregunta en rueda de prensa sobre si Moreno temía un despido inminente este respondió de manera seca y cortante, haciendo pensar que algo iba a pasar en las próximas horas.

Y así fue. El Granada CF hizo oficial el anuncio pasada la medianoche y anunció a su sustituto minutos después, Rubén Torrecilla. Por su parte, Robert Moreno no se despidió de los periodistas al día siguiente en la Ciudad Deportiva y sí lo hizo su segundo, Dani Guindos; aunque Moreno emitió un comunicado días posteriores a su despido.

Ahora, el entrenador descansa en su domicilio junto a su familia a la espera de su próximo reto. Sí bien, su cuerpo técnico ya está preparándose para lo que pueda estar por llegar. Dani Guindos lleva trabajando varios meses en esto. Visitando instalaciones como las del Sporting de Gijón en Mareo o las del Celta de Vigo.

Además, está viajando por toda la geografía española para visualizar partidos en primera persona. Curiosamente, el último de ellos fue el Atlético de Madrid - Granada que se disputó en el Metropolitano, en el debut de Aitor Karanka como nuevo entrenador nazarí. Guindos estuvo presente para ver cómo el que era su equipo hasta hace apenas unos meses arañaba un empate en casa del segundo clasificado por ese entonces para seguir soñando con la salvación.