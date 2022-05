Machís apela a la "unidad" para afrontar el tramo final de temporada

El extremo rojiblanco hizo el tanto del empate en el 92' con un centro que se envenenó

El Granada y el Celta se enfrentaron este domingo en el Nuevo Los Cármenes en un partido vital para los andaluces, que buscarán un triunfo que les saque de los puestos de descenso y menos trascendente para los gallegos, que ya están virtualmente salvados, aunque quieren sellar de forma matemática la permanencia una campaña más en LaLiga Santander.

El Granada, antepenúltimo con 31 puntos, a uno de la salvación tras el empate del Cádiz en Sevilla, sigue ansiando su primera victoria de 2022 como local, ya que no vence ante su afición desde que lo hiciera a finales del pasado diciembre ante el Atlético de Madrid, mientras que solo ha ganado un partido en las quince últimas jornadas. Este domingo, rescató un valioso punto en el 92'.

El protagonista indiscutible del Granada en este encuentro Darwin Machís fue quien salvó a los suyos en el descuento con un centro que ni Milla ni Molina tocaron y se fue directo a las mallas de la meta defendida por Matías Dituro.

El venezolano fue llamado a final del partido para hablar con Movistar+. "Fue un partido muy competido, tuvieron sus ocasiones claras y nosotros las nuestras", ha analizado el de Tucupita. "Nos metieron ese gol, pero sabemos que no es cuestión de bajar los brazos, teníamos que intentarlo hasta el final".

Tras este empate, el Granada continua antepenúltimo con 31 puntos, a uno de la salvación tras el empate del Cádiz en Sevilla, aunque no venecen en Los Cármenes desde el 22 de diciembre ante el Atlético de Madrid. "Son rachas. Aquí en casa no hemos sacado los mejores resultados posibles. A los aficionados les digo que tienen que estar con nosotros hasta el último momento. Vamos a prepararnos y luchar hasta el final, que es de lo que se trata" ha explicado.

En el tanto del empate en el minuto 92, Martínez Munuera estuvo esperando la ratificación del VAR debido a las dudas sobre si el balón lo toca Milla o Molina. Por su parte, Machís ha afirmado que "tuve sacar varios centros y la suerte de que ese último se convirtió en gol". Haciendo un análisis de lo que queda hasta el momento, el extremo ha pedido a la afición "que nos apoyen hasta el final, porque no es fácil. Estoy contento por ese esfuerzo que sirvió para un punto muy importante".

A pesar de su talento innato, el venezolano partió desde el banquillo esta vez. Antes de salir, Karanaka "me ha pedido que encare y dar mi mejor versión". Antes de marcharse a vestuarios, el rojiblanco pidió de nuevo a la afición "que estén con nosotros. Sabemos lo que sienten ahora mismo; no es fácil, pero no podemos presionarnos, sino estar juntos para sacar el objetivo", ha asegurado.