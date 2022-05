Karanka no da por bueno el empate y ya mira cara a cara al Mallorca

El técnico rojiblanco cree que el partido de Son Moix es "muy importante", pero no "una final"

El Granada y el Celta se enfrentaron este domingo en el Nuevo Los Cármenes en un partido vital para los andaluces, que buscarán un triunfo que les saque de los puestos de descenso, y menos trascendente para los gallegos, que ya están virtualmente salvados, aunque quieren sellar de forma matemática la permanencia una campaña más en LaLiga Santander.

El Granada, antepenúltimo con 31 puntos, a uno de la salvación tras el empate del Cádiz en Sevilla, sigue ansiando su primera victoria de 2022 como local, ya que no vence ante su afición desde que lo hiciera a finales del pasado diciembre ante el Atlético de Madrid, mientras que solo ha ganado un partido en las quince últimas jornadas. Este domingo, rescató un valioso punto en el 92'.

Para este encuentro, Karanka volvió a alinear el 4-2-3-1 con algunas variantes como la vuelta al once de Germán y Montoro; además de del canterano Sergio Barcia, que partía de inicio debido a las bajas por sanciones en la zaga nazarí.

El entrenador, en la primera cuestión que le plantearon, no dio por bueno el empate, aunque si lo hace, "es por cómo discurrió el partido". Sigo viendo el vaso muy lleno, porque seguimos dependiendo de nosotros mismos tras una semana con tantas dificultades", ha resaltado el técnico vasco.

El Granada no vence ante su afición desde que lo hiciera a finales del pasado diciembre ante el Atlético de Madrid, mientras que solo ha ganado un partido en las quince últimas jornadas. "Hablamos mucho durante la semana de lo que suponía volver a Los Cármenes, donde no se ganaba, y se notó que ha pesado jugar aquí. Empezamos el partido bien y tuvimos la ocasión de Suárez, pero el equipo y los jugadores están como están y muchas veces no es por querer sino por poder. Nos costó reaccionar tras su gol, pero tanto el equipo como la afición volvieron a creer y es con lo que me tengo quedar", analizó el responsable granadinista.

El próximo encuentro será uno de los más importantes de la temporada, pues los nazaríes visitan Son Moix en uno de los duelos por la parte baja de la tabla. Es muy importante, pero tampoco es una final; o me gusta hablar de eso, porque significa que si pierdes no tienes opciones. Era vital no tener sancionados. El equipo sale reforzado anímicamente por su compromiso", ha apostillado el técnico.

Por otra parte, Karanka analizó el partido disputado por el canterano Sergio Barcia, que volvió a disputar un partido en Primera. "No fue una situación fácil", ha admitido. Cometió errores, y ¿quién no? Es para darle la enhorabuena y cuando juegue muchos partidos en Primera se dará cuenta de que nunca es fácil", ha concluido.