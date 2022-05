Karanka: "Una lástima no haber conocido a Molina 20 años atrás"

El técnico vasco se rindió al nivel del alicantino y advirtió que esto "no ha acabado"

Mallorca y Granada, separados por un solo punto en la tabla de clasificaciones, protagonizaron este sábado en el estadio Son Moix un duelo directo por la permanencia a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga.

El equipo del mexicano Javier Aguirre afrontó el choque con el apoyo incondicional de cerca de 20.000 aficionados, el tope del aforo; aunque el Granada no se quedó atrás, pues 300 valientes se dieron cita en Son Moix para animar a su equipo en este trascendental choque.

Para este encuentro, Aitor Karanka recuperaba a todos los sancionados, que partieron desde el inicio en una defensa reorganizada con la aparición de Víctor Díaz de central en detrimento de Germán. Además, arriba desde el inicio partió un Darwin Machís que ya ante el Celta fue uno de los futbolistas más diferenciales.

El Granada comenzó el partido muy serio, sin conceder ante un Mallorca con muchas imprecisiones. Ya muy pronto pudo adelantarse la escuadra de Javier Aguirre en una ocasión errada por Take Kubo a la que respondió a la perfección Luís Maximiano.

Inmediatamente después, en la siguiente acción, en un córner botado por Collado, el esférico le cae a Petrovic, que no acierta, pero el rechace Suárez la cazó en el área chica para batir a Valjent, que era el último defensa.

"Hasta que no lo conoces no eres consciente de lo bueno que es en todo, lo que genera, como finaliza. Para salir de inicio con él tuve ciertas dudas porque solo arriba podía estar un poco desprotegido. Molina es un chico espectacular, como sus números. Ha renovado otro año y para nosotros, en el vestuario y en el campo es importantísimo. Ha salido en momentos complicados en el segundo tiempo. Es una pena no haberle conocido 20 años antes", declaró Karanka en rueda de prensa.

"Pero sobre todo intenté motivarles añadió-y más que eso, exigirles porque nos estábamos jugando un partido importantísimo. Y parecía que no iba con nosotros. Encima nos metieron un gol que nos ha perjudicado. Les exigí esa capacidad que tienen y también corregí errores tácticos, ya que en la segunda parte cambiamos dos veces de sistema", señaló el entrenador del conjunto nazarí.

Con la goleada en Mallorca ante un rival directo, Karanka admitió que su equipo se había quitado "un peso de encima", pero rápidamente matizó: "Ese peso vuelve rápido si pensamos que lo hemos hecho a falta de tres partidos. Tengo un equipo que puede dar un paso más, está más organizado, pero necesitamos ser más agresivos. Pero ahora toca disfrutar, poco, porque mañana tenemos que empezar a pensar en el próximo compromiso".

Con esta victoria, el Granada se sitúa momentáneamente con 34 puntos y sale del descenso hasta la próxima jornada, donde recibirá este martes al Athletic Club en el Nuevo Los Cármenes.