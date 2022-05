Karanka: "Estar jugándose la Champions hace más peligroso al Betis"

El técnico rojiblanco ha comparecido ante los medios para analizar el encuentro de este domingo

El Granada CF vuelve a jugar fuera de casa después de la victoria por la mínima conseguida en Los Cármenes ante el Athletic Club. El encuentro estuvo muy disputado hasta los últimos instantes de la primera mitad, cuando los rojiblancos se adelantaron con gol de Álex Collado ante unos leones incapaces de reaccionar que se encontraban perplejos.

Este encuentro sirve para dejar un poco atrás la ansiedad que venía arrastrando el equipo. Cuatro meses y medio llevaba los rojiblanco sin vencer en Los Cármenes, escenario por donde en principio, pasaba la salvación.

Esa victoria en Granada, ha cambiado para disfrutar un poco después del partido, aunque Karanka no quiere desviarse. "Al final esto pasa por que nosotros ganemos los partidos. Cuando llegué aquí dependíamos de nosotros mismos y seguimos así. Sería un error pensar en que nos vale con que otros rivales no ganen", ha avisado el técnico.

El preparador rojiblanco quiso aprovechar su comparecencia ante los medios para felicitar al Fundación CB Granada por el ascenso conseguido a la ACB después de aplastar a un CB Almansa que sigue complicándose su existencia en LEB Oro.

"No hay nada hecho, pero hemos conseguido puntos muy importantes ante un rival directo y otro que puja por las plazas europeas y aún así, fuimos superiores. Todavía nos queda camino, pero las sensaciones son importantes y la progresión del equipo se está transmitiendo en puntos", ha analizado.

No obstante, el Granada se presentará en el Benito Villamarín con bajas sensibles como la de Escudero por sanción o las de Raba, Montoro y Machís por problemas físicos. "Mis jugadores están dándolo todo, aunque siempre te agradaría que estuviesen mejor físicamente. Contra el Athletic veía que no estaba hecho porque íbamos muy justos. Con ese plus de preparación física no habríamos pasado muchos apuros", ha señalado el técnico.

Para la escuadra rojiblanca, puntuar supondría la permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, enfrente tendrán a un rival muy complicado como el Real Betis, que se juega las posiciones Champions aunque no dependen de sí mismos.

"Tampoco el Atlético de Madrid era un buen rival para empezar y el equipo dio la cara", ha puntualizado Karanka. recordó. "Una de las cosas que hizo el equipo fue olvidarse del rival y progresar hasta donde estamos llegando. Estamos dando un paso adelante", ha asegurado.

A la hora de analizar al rival de este domingo, el Betis "es un equipo con muchas virtudes. Viene de ganar la Copa y tiene muchas variantes y jugadores de calidad. Que siga con opciones de clasificarse para los puestos Champions lo hace más peligroso", ha advertido Karanka.

Por otra parte, Aitor Karanka cree que el apoyo de la afición será determinante a la hora de marcar el devenir del partido. "Contra el Celta veía ansiedad, pero no dejaron de animarnos. A la semana siguiente vinieron a despedirnos cuando fuimos hacia Mallorca. El martes frente al Athletic, todo el mundo pudo ver el ambiente que había en el campo", ha reconocido.