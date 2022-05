El futbolista que está pendiente de la permanencia del Granada y cuyo futuro está "en el aire"

El lateral catalán ha asegurado en rueda de prensa que "ha crecido mucho esta temporada"

El lateral derecho del Lugo Ricard Sánchez, llegó a Granada procedente del Atlético de Madrid, firmó por cuatro temporadas y se fue directamente cedido al CD Lugo de LaLiga SmartBank durante esta campaña 21-22.

El joven de 21 años debutó la temporada pasada con la primera plantilla del Atlético, con la que disputó dos partidos de Copa del Rey y uno de LaLiga Santander frente al Levante UD, y fue un habitual de las convocatorias del primer equipo de Diego Simeone con 15 presencias en la competición liguera.

El lateral derecho, criado en las categorías inferiores del FC Barcelona, ha sido internacional con la selección española Sub19 en nueve ocasiones. que pertenece al Granada, explicó este martes que en el conjunto andaluz está atento a su progresión y destacó la cercanía que percibe por parte de ese club y también del que defiende en LaLiga SmartBank esta temporada en calidad de cedido.

El Granada depende de sí mismo para lograr la permanencia en LaLiga Santander y su futbolista Ricard Sánchez expresó su confianza en la salvación del equipo andaluz, que esta temporada le cedió al Lugo, en LaLiga SmartBank.

"Toda la temporada les he estado siguiendo, aunque muchos partidos no he podido verlos en directo al coincidir con los nuestros. Tienen un partido importante por delante, últimamente están haciendo las cosas muy bien, tienen un equipazo y pueden sacarlo adelante sin ningún tipo de problema", comentó en una rueda de prensa telemática.

El Granada cerrará la temporada el próximo domingo ante el Espanyol, que nada se juega, en el Nuevo Los Cármenes.

El joven futbolista fue traspasado por el Atlético de Madrid al Granada el pasado verano y cedido posteriormente al Lugo, en el que se ha consolidado como titular con un rendimiento que podría llevarle de vuelta al equipo andaluz.

"No sé qué va a pasar el año que viene. Todo está en el aire. Pero haber podido competir al máximo esta temporada ha sido importantísimo para mí", valoró el futbolista de Tarragona, que ha jugado 29 partidos de Segunda División con el Lugo, 25 como titular.

Ahora, queda por ver qué decisión toma el Granada sobre el futuro del bueno de Ricard, quien ha completado una gran actuación en su primera campaña en Segunda. En pretemporada, volverá a la entidad nazarí y ahí será cuando Karanka vea qué le puede aportar el joven y si decide quedarse con él sea en Segunda o en la máxima categoría del fútbol español.