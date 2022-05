El mensaje que huele a despedida de Luís Maximiano, pretendido por Barça y Nápoles

Hasta el momento, el club no ha recibido ninguna oferta formal por el guardameta portugués

Dos días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces de anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

El Granada tiene varios frentes abiertos que debe tratar en las próximas horas, como los movimientos que se van a realizar muy probablemente en el área deportiva. Ya han sido varios medios los que han anunciado que Pep Boada, director deportivo, y David Comamala, secretario técnico, serán cesados en las próximas horas.

El mercado, sin embargo, no para a pesar de no haber abierto sus puertas. Ya hay futbolistas que tienen asumida su marcha. Uno de ellos es Darwin Machís, negociando en estos momentos con el FC Juárez mexicano junto a otro futbolista descendido, Roger Martí.

Queda por ver qué pasará en los próximos días con futbolistas de la primera plantilla como Milla, Luis Suárez, Domingos Duarte, Maximiano o los que finalizan contrato y no tienen decidido su futuro como Escudero, Germán o Montoro.

Uno de ellos ha publicado un mensaje en sus redes sociales con olor a despedida. Maximiano ha sido de largo el mejor jugador del Granada esta temporada y eso ha hecho que muchos clubes se interesen por él, entre ellos el FC Barcelona o el SSC Napoli.

La cláusula de 'Maxi' es de unos 25 millones de euros, aunque puede reducirse drásticamente tras el descenso del conjunto nazarí y la dirección deportiva podría negociar una venta para que este jugador con gran proyección prosiga con su crecimiento deportivo en un grande.

"Este es sin duda el momento más duro de mi carrera hasta ahora. Me siento destrozado con este momento que estamos viviendo", indicó Luis Maximiano este lunes en su perfil oficial en diferentes redes sociales.

El meta luso cree que después del descenso del Granada es el momento de "mirar hacia adentro" y "pensar lo que cada uno tenía que haber hecho mejor" porque "este escudo así lo merece".

"En el fútbol, como en la vida, te tienes que saber levantar en los momentos más duros y tener la capacidad de mejorar después de cada caída", añadió Maximiano, uno de los mejores jugadores del Granada esta campaña.

"A cada uno de vosotros que nos ha apoyado durante todo el año, muchas gracias por todo y perdón por tan poco", subrayó en su escrito el meta portugués.