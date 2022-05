Dos jugadores de Granada y Levante, a punto de recalar en la Liga MX

Sendos acuerdos estarían cerca de cerrarse, según afirma ESPN

Dos días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

Poco a poco se van conociendo las ideas de algunos jugadores de cara a la próxima campaña. El primero que, según apuntan desde ESPN está negociando su salida, es Darwin Machís. El venezolano ya quiso marcharse rumbo a América el pasado mercado invernal, pero sus problemas judiciales por una pelea en un bar de Churriana (Granada), por lo que se frustó su incorporación al Charlotte FC de la MLS.

Ahora, está claro que el de Tucupita marchará. Esta vez, es el Bravos de Juárez el equipo desde el que se habla ya de un acuerdo con el internacional vinotinto. Cabe recordar que Machís tiene contrato en vigor, hasta 2023, por lo que es probable que el Granada apueste por una venta similar a la que presentó el conjunto de Carolina del Norte en invierno: unos 6 millones de euros.



Roger Martí, otro posible refuerzo para Bravos de Juárez



Parece que la escuadra que probablemente dirija Hernán Cristante, según ESPN, ha apostado fuerte por el mercado español y también tienen en su punto de mira a Roger Martí. El valenciano pondría rumbo a la Liga MX con el venezolano para emprender una nueva aventura lejos de sus equipos, que estarán luchando la próxima campaña por volver a Primera.