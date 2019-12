Paco López: "Habrá más sorpresas en Copa y no vamos a dejar que nos pase"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este miércoles que si dan el máximo nivel en el partido de este jueves ante el Melilla CD lo normal es que ganen, pero insistió en que son conscientes de que en esta primera ronda de la Copa del Rey habrá "alguna sorpresa más" pero que ellos no van a dejar "que pase eso".

"Si estamos a nuestro cien por cien lo normal es que ganes el partido. Pero si no estás al cien por cien puede pasar lo que le pasó a algún equipo ayer. Hemos hablado de que habrá alguna sorpresa más. Y no vamos a dejar que pase eso y esa es la mentalidad que hemos querido transmitir. Fácil hoy en día no hay nada, pero se tiene que notar la diferencia, lógicamente", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"A nadie se le escapa que somos favoritos jugando contra un equipo de Tercera, pero hoy en día o das el cien por cien o lo vas a tener difícil para ganar. Si nos tomamos el partido con exigencia máxima, lo normal es que ganemos", remarcó.

El entrenador del Levante se mostró encantado con el nuevo formato de la Copa del Rey a partido único, aunque eso conlleve sorpresas. "Está bien para el fútbol modesto, para todo el mundo, y yo lo sé bien que vengo de esas categorías. Ayer hubo sorpresas, aunque entre comillas, porque cuando juegas a un único partido influyen otras cosas y es una alerta para mañana", agregó.

Sobre el Melilla CD, el técnico valenciano explicó que "lo respetamos muchísimo" y advirtió de que tendrán una motivación extra al enfrentarse a un equipo de Primera división. "Tendrán mucha ilusión y en esas ocasiones das más de lo que tienes y seguramente es lo que va a hacer el Melilla. Por eso tenemos que emplearnos al máximo nivel para ganar el partido", insistió.

Paco López confesó que será un partido para jugadores que participan menos en LaLiga pero indicó que no va a "hacer un equipo de LaLiga y otro de la Copa? porque la diferencia en titulares y suplentes es "por pequeños detalles".

Además, el entrenador valenciano lamentó la baja por lesión de Iván López, que todavía no ha jugado esta temporada al no haberse recuperado aún de una grave lesión de rodilla. "No está bien, sigue con pruebas y revisiones y la recuperación no termina de ir como él quisiera", finalizó.