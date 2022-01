Dani Martín se olvida del Betis: "Si yo decidiera, me quedaría en el Málaga".

El 2022 parece que ha llegado con aires renovados a Málaga, donde los pupilos de José Alberto López han sumado en LaLiga SmartBank una victoria (0-1 ante el Alcorcón) y un empate (2-2 frente al Sporting) en las dos primeras jornadas de la segunda vuelta de la temporada. Los resultados deportivos, además, han venido acompañados de refuerzos (Vadillo y Febas), una vez que se ha solucionado la sanción contraída con la FIFA. Momento de optimismo y de ir a por más que, sin embargo, no ha sido suficiente para acallar ciertos debates, como el de la portería. Un runrún continuo en las gradas de La Rosaleda desde que Dani Martín se hiciera con la titularidad en la quinta jornada de Liga. Titularísimo ante los ojos de José Alberto, no la ha soltado desde entonces, existiendo la opinión en un amplio sector del malaguista que juega prácticamente por decreto.

Al respecto, lógicamente, ha sido preguntado el propio Dani Martín durante una entrevista con Marca, donde el joven arquero asturiano se defiende con argumentos. "Todavía no me ha pasado un balón por debajo de las manos y suelen pasar mucho. Todavía no me ha pasado nada y ya me critican", esgrime el guardameta, que sigue exponiendo su defensa: "Sé que hay debate. No soy de mirar redes sociales ni prensa, pero lógicamente sé que lo hay. El jugador es el primero que sabe cuando falla. Cuando hay un fallo sabes que van a haber dudas. Es lógico. Cuando estás en un equipo que no es de los grandes sabes que cuando fallas tienes más posibilidades de irte al banquillo. Trabajo para dar el máximo en los partidos. Si el míster decidiera darle de nuevo la oportunidad a Dani Barrio, me quedaría solo trabajar".

Y saca genio el arquero, quien sobre el terreno de juego trabaja para seguir siendo titular bajo palos: "Hay muchas críticas, que la mayoría las desconozco, y que vienen de gente que no entiende de fútbol. Hay muchas veces que son desmedidas y no les hago caso. Habría dejado de ser futbolista hace mucho tiempo".

Al margen de las críticas y el debate abierto entre el malaguismo en lo referente a la portería, Dani Martín, lógicamente, también se refirió a su futuro y al complicado paso por el Betis, donde las lesiones le han privado disfrutar de la continuidad que cualquier futbolista requiere para poder luchar de tú a tú por esa oportunidad que buscaba en Málaga, una vez que sus inicios como bélico estuvieran plagados, también, de dudas. Un lastre que también le ha pasado factura en este inicio de curso: "Llegué en la pretemporada después de haber pasado covid y tras haber entrenado muy poco con el Betis tras la lesión de rodilla. Tenía que entrenar y coger ritmo de juego. Pasé covid y estuve 10 días encerrado en una habitación de hotel en Suiza y con el Betis en España. Esos días no me vinieron bien para la rodilla y la musculatura que estaba desarrollando. Cuando llegué a Málaga estaba un poco flojo en ese tema y tenía bastantes dolores. Empezar a entrenar fue difícil y lo pasé algo mal".

Sobre su curso pasado como bético, comentó: "La temporada anterior para mí fue nefasta. La recuperación del tobillo y la rotura de la rodilla fue muy complicada y difícil de llevar. Necesitaba un año de tener minutos y sentirme futbolista. Llevaba dos años en el Betis y había jugado bastante poco. Estoy muy agradecido al Málaga por las oportunidades que me está dando. Quiero disfrutar lo máximo de este escudo".

Rotundo se mostró Dani Martín, también, al ser cuestionado si le gustaría seguir como malaguista el curso que viene, puesto que su cesión acaba el próximo 30 de junio y los blanquiazules no disponen de opción de compra: "Si yo decidiera me quedaría. Decide el club por desgracia porque el Betis es el que manda. No ha dado la opción de que el Málaga me pueda comprar. Si tuviera que salir cedido otra vez a un equipo de Segunda, lo tendría bastante claro. Si fuera a un equipo de Segunda sería Málaga, aunque ojalá en Primera".

Con el apoyo público de José Alberto López

Dani Martín no ha sido el único que se ha referido públicamente al debate en la portería del Málaga CF. También lo ha hecho su entrenador, José Alberto López, durante su comparecencia en Cope Málaga: "Son decisiones que uno tieme que tomar. Tenemos la portería bien cubierta con dos porteros de características diferentes. Dani Barrio en juego aéreo y en balones a la espalda con la defensa es más completo y Dani Martín es más rápido y tiene más agilidad y da más posibilidad en el juego de los pies. Tienene un nivel similar, no es una decisión fácil, pero no me arrepiento de la decisión. Todo el mundo puede fallar. No cambié a Barrio porque fallara, es por características del juego. Los centrales han fallado y siguen jugando, también los delanteros. Cualquiera puede fallar y yo el primero en la toma de decisiones. El fútbol es un deporte de error y en Segunda esto se agudiza mucho más".