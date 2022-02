¿Qué pasa con Hicham? Esa es una de las preguntas que se hace todo el malaguismo, después de que tampoco entrara en la lista para el partido del pasado sábado ante el Almería. El técnico del Málaga CF no lo descartó del todo durante la rueda de prensa previa al partido, pero el internacional marroquí sub 23, finalmente, volvió a quedarse en la grada. Y es que las lesiones no le están respetando.

"Hicham... vamos a ver. Tenía alguna ligera molestia, hoy ha entrenado normal y mañana tenemos sesión por la mañana y en función de eso decidir", dijo Natxo González el pasado viernes. Justo un día después de que se sumara al trabajo en grupo por enésima vez.

Los problemas musculares no acaban de desaparecerle al extremo, que acumula continuas apariciones y recaídas que le impiden disfrutar de la continuidad que todo futbolista requiere. Especialmente a su edad.

En Martiricos no quieren asumir riesgos innecesarios con el futbolista, pero el riesgo cero no existe e Hicham tampoco acaba de encontrar su plenitud; su cien por cien en lo físico y, por consecuente, tampoco en lo mental. Y es lógico. Su historial de lesiones así lo dictaminan. Este curso sólo ha gozado de minutos ante Eibar, Rayo Majadahonda, Leganés, cuando se vio obligado a pedir el cambio por lesión, Ibiza y Mirandés.

En total acumula cien exiguos minutos y en las dos últimas convocatorias ha vuelto a no poder entrar. No viajó a Zaragoza, quedándose trabajando en solitario en Málaga. A priori, no existe lesión como tal... Pero, ¿qué pasa con Hicham?

El extremo marroquí acaba contrato a final de temporada y este curso se lo va a pasar de nuevo prácticamente en blanco. Ha visitado a varios especialistas nacionales e internacionales, poniéndose en manos, incluso, de gente de su confianza en el extranjero. Ha seguido diferentes tratamientos, pero... nada. Desde el Málaga CF transmiten su confianza en el jugador. "Es importante en nuestro proyecto, vamos a intentar que se recupera bien", ha llegado a decir el director deportivo, Manolo Gaspar. Pero... ¿qué pasa con Hicham?

El Málaga CF, como todo club que se precie, necesita de jugadores que estén disponibles para su técnico y ese no es el caso de un prometedor Hicham que despuntó cursos atrás y del que se esperaba una prometedora carrera que se ha visto frenada en seco.