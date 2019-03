Jordi Amat: "Me encanta el fútbol de Setién"

Una de las voces más autorizadas para analizar el partido de este domingo entre Rayo y Betis es la de Jordi Amat, que jugó en el equipo verdiblanco el curso pasado a las órdenes de Quique Setién y que coincidió con Paco Jémez -que vivirá su (re)debut en el banquillo franjirrojo en este encuentro- en la 2012/2013, su primera experiencia en Vallecas antes de pasar por el Swansea y por el Betis y de volver al Rayo el pasado verano.

El central catalán, que lo está jugando todo este curso y que figura como uno de los mejores pasadores de LaLiga, conoce bien los particulares estilos de juego de ambos entrenadores y augura que se va a librar una "guerra por la posesión" de la que espera salir ganador. Del Betis, asegura, sólo tiene "recuerdos positivos". Guarda "muchos amigos" en Heliópolis y les desea la mejor de las suertes; eso sí, "a partir de lunes", pues recuerda que estos tres puntos se antojan vitales para el cuadro rayista.

- Se verá contra su ex equipo...

- Llego con ganas de tener una alegría. Es un partido clave para nosotros, después del cambio de entrenador y con unas ideas nuevas. Además, es un partido especial, siempre es bonito enfrentarte a tu exequipo.

- ¿Qué ha cambiado Paco Jémez de cara a estas "10 finales"? Leo que incide en lo anímico.

- Sí, es verdad que quiere cambiar la mentalidad y la confianza mental; además de implantar sus ideas: jugar lejos de nuestra portería, ir a presionar arriba... El Betis quiere y deja jugar y eso nos facilita las cosas. Son tres puntos importantísimos.

- Ya conoce a Jémez y no le costará adaptarse. ¿Confía en tener el mismo protagonismo que con Míchel?

- Sí, coincidimos en mi primera etapa en el Rayo. La verdad es que con Míchel he tenido unos números espectaculares y le estoy muy agradecido. Los estilos son parecidos. En lo que más insiste Paco es en la presión, está muy encima de nosotros con eso. A mí, personalmente sé que me tocará asumir responsabilidad en la salida, pero eso me gusta. Espero jugar y ayudar a cambiar la dinámica. Estoy contento a nivel individual, pero no en lo colectivo. Hay que salir de ahí abajo. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero no acompaña el resultado. Ante el Villarreal hiciemos una buena primera parte, pero luego se nos fue.

- Suma 27 partidos, sólo se ha perdido uno por sanción y ha completado 26 de ellos. Con 2.404 minutos, es el quinto defensa que más juega de LaLiga y con 936, es el duodécimo en pases buenos. Y, además, ¡capitán!

- Sí, me he sentido importante. Mis compañeros me eligieron capitán en una votación, cuando se fue Chechu Dorado. Me siento súper orgulloso por ello. Quiero que le salgan bien las cosas al equipo. Toda ayuda suma y yo espero sumar y ayudar al Rayo a competir ante el Betis.

- ¿Qué recuerdos guarda de la etapa como verdiblanco?

- El año en el Betis fue muy positivo. Conseguimos una plaza europea y todos estábamos muy contentos. Del Betis sólo tengo recuerdos positivos. Allí hice muchos amigos y conocía a muy buena gente.

- ¿Mantiene el contacto?

-Sí, con Tello, por ejemplo, hablo cada semana. También tenemos un grupo de póquer por WhatsApp y tengo muy buen rollo con Barragán, con Joaquín, con Adán, que ya no está allí... Todos disfrutamos muchísimo el año pasado y eso creó una relación muy bonita. Me alegrará volver a verles este domingo y les desearé lo mejor... pero ya a partir del lunes (risas).

- Al Betis llegó en el verano de 2017 cedido por el Swansea y sin opción de compra. ¿Hubo alguna opción de seguir? ¿Llegaron a negociar el club y su agente?

- Sí, hablamos en verano para seguir; pero teníamos puntos de vista diferentes. El Betis quizás tenía otra idea o buscaba otra cosa distinta que no coincidía con lo que quería yo y al final elegí otro camino, pero hay una relación muy buena. Cuando surgió lo del Rayo, no dudé, ya que mi primera etapa aquí fue buenísima.

- ¿Qué Betis espera el domingo? Aquí también hay conjura y '10 finales' para volver a Europa, con LaLiga como único objetivo tras caer en una semana en la Copa y en la Europa League.

- Está claro que luchan por algo mucho más bonito. No sé la importancia que tendrá para ellos estos tres puntos, para nosotros son vitales. Espero un Betis muy personal, como siempre, con un sello propio. Le he visto muy bien este año y, personalmente, me encanta el fútbol de Setién. Están a un gran nivel de juego, es una pena esas dos eliminaciones; pero han llegado lejos y eso es digno de valorar. El juego de Paco y el de Setién tienen muchísimas similitudes. Nos insiste mucho en que va a ser una guerra por la posesión y queremos quitarle el balón, porque sufren cuando no lo tienen.

- ¿Entiende el nivel de exigencia tan alto y las criticas por caer ante Rennes y Valencia?

- Es el Betis y cuando estás en un equipo así sabes a lo que vas. La afición es exigente y te pide que des siempre el máximo; pero creo que su temporada está siendo muy buena: está muy cerca de los puestos europeos en LaLiga, ha llegado a las semifinales de la Copa del Rey y ha hecho un buen papel en la Europa League. La gente siempre quiere lo mejor para el club, los jugadores lo saben y están preparados para soportar esta presión.

- ¿Cómo se vive esa presión por salir del descenso en el Rayo? El pasado jueves tuvieron uno de esos 'entrenamientos invisibles'.

- Sí, nos juntamos para cenar, para liberarnos un poco de esa presión y, sobre todo, para desconectar. Sufrimos todos juntos y tenemos ganas de recibir una alegría. Ojalá sea el domingo, en casa. Y a partir de este partido, insisto, le deseo lo mejor al Betis.