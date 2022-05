El 'albanés' incombustible de LaLiga, que pudo ser bético y que tiene un padre independentista que lucha contra los okupas

Este lateral diestro ha tenido que esperar a su madurez para saborear el fútbol en la máxima élite

A algunos futbolistas les cuesta más llegar a la élite que a otros, pero cuando lo hacen demuestran de sobra que tienen el nivel que se esperaba de ellos. Los años y la experiencia adquirida en el fútbol modesto hace que cuando se alcanza la cima no se pierda la perspectiva y se mantenga los pies en la tierra. Este es el caso de Iván Balliu, lateral diestro del Rayo Vallecano, que ha tenido que esperar a cumplir 30 años para demostrar que es uno de los mejores futbolistas de la competición en su demarcación. Este catalán además posee unas cualidades personales muy peculiares puesto que es internacional por una selección balcánica y también tiene un padre político que ha empleado ciertas fórmulas para combatir al movimiento okupa.



Futbolísticamentte, Iván Balliu se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona como buena promesa de balompié catalán. Su carrera en los escalafones inferiores azulgranas se vio cortada en el filial, puesto que no tuvo la oportunidad de dar el salto al primer equipo. Fue en 2013 cuando hizo las maletas rumbo al modesto Arouca de Portugal, en dos jugó por dos temporadas, que le valió para que el Metz de la Ligue 1 de Francia lo fichara en 2015.



Fue en el conjunto francés donde se consolidó, ya que jugó 117 partidos en los que metió dos goles y proporcionó siete asistencias a sus compañeros. Fue ahí cuando le llegó el interés del Real Betis Balompié, que se interesó por sus servicios en el verano de 2017, llegando incluso a esperar para convertirse en verdiblanco, pero finalmente no se concretó la opción. Se le pasó el tren o eso se creía cuando en 2019 regresó a España para vestir la camiseta de la UD Almería.



En el Almería se convirtió en uno de los mejores futbolistas en su demarcación, motivo por el cual, y tras dos cursos futbolísticos, lo contrató el Rayo Vallecano durante el pasado verano lo que le permitió debutar en LaLiga. Con el respaldo y la confianza de Andoni Iraola, Balliu se ha convertido en uno de los incombustibles de la Primera división, puesto que es titular indiscutible rozando ya los 3.000 minutos de juego.



Con contrato con el Rayo Vallecano hasta 2023, Iván Balliu es feliz en Vallecas y ya ha mostrado su predisposición por renovar. "En el mundo del fútbol no puedes dar nada por seguro. Yo estoy muy a gusto, pero no es algo que dependa sólo de mí. También de la idea que tenga el club y el míster", dijo el catalán.





Iván Balliu, un catalán que juega con Albania

Iván Balliu es hijo de un padre político independentista que luchó contra el movimiento okupa

El alcalde de Caldes de Malavella intenta echar a okupas de su propiedad con un hacha. pic.twitter.com/w8IUyMjYe5 — Financial Laws (@Stratton_Aok) April 24, 2022

