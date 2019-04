Los mensajes de Zidane

Zinedine Zidane no desvela nada del futuro Real Madrid pero va dejando frases y pistas sobre el terreno de juego que van mostrando a los jugadores que tendrán continuidad en el proyecto o que van a tener que buscar una salida a final de temporada.



1. Bale en la rampa de salida



El club ya tenía en mente encarar su traspaso después de no haber respondido el galés al papel de líder que debía heredar de Cristiano Ronaldo. La llegada de Zidane no ha hecho más que ratificarlo. Una relación rota desde la última final de la Liga de Campeones. Sin intención del técnico por recuperar a un jugador que debe ser referente, ni de Bale por dar más ya de lo que ha aportado al Real Madrid. Su salida es una evidencia a la que solo falta ponerle fecha, cantidad y destino.



2. Marcelo indiscutible



Pese a que no es el Marcelo que dejó hace diez meses, la confianza de Zizou en el lateral brasileño no ha mermado. De momento ha conseguido que su figura vuelva a ser más estilizada. El siguiente paso es que recupere su fútbol, con la confianza ciega de su entrenador que públicamente pide respeto continuo por un futbolista que ha dado mucho en años de éxito al Real Madrid. Su destino puede haber dado un giro gracias al regreso del técnico francés.



3. Valverde por delante de Llorente



Zidane muestra que Fede Valverde es un jugador de su gusto y deja dudas con Marcos Llorente. Al uruguayo le ha dado minutos en cuatro de sus cinco partidos, los dos últimos completos, mientras que al centrocampista español apenas le ha concedido oportunidades. Lo conoce bien de su etapa en el Castilla, no contó con él para el primer equipo y su evolución no parece que vaya a cambiar de opinión al técnico francés que ya dejó caer en una comparecencia que Marcos es un jugador joven que necesita continuidad para exhibir el nivel que dio en el Alavés.



4. Un esfuerzo por Varane



Poco ha importado a Zidane que el rendimiento del central francés se haya desplomado esta temporada. Antes las dudas de Raphael Varane sobre su continuidad en el Real Madrid, su entrenador ha lanzado mensajes de calma y entre bambalinas trabaja para hacer cambiar de opinión a un central con presente y mucho futuro. La presencia de 'Zizou' puede hacer cambiar de opinión a un jugador con el que siempre tuvo una conexión especial, el esfuerzo económico que haga la directiva también.



5. A la espera de Vinicius



Es un jugador que enamoró a Zidane por su descaro y la alegría que transmitió al Real Madrid en los momentos duros de esta temporada. Su lesión le ha impedido brillar con el regreso de Zinedine, que le espera pacientemente, lo mima y le incluyo en sus declaraciones en los planes de futuro. Confía en su regreso antes del final de temporada e impulsar su crecimiento tras unos primeros pasos firmes en el fútbol español.



6. Benzema y diez más



Siempre fue predilección de Zizou y ahora, explotando su cara más goleadora, no hay ninguna duda con Karim Benzema. Es el único jugador de la plantilla que ha mostrado regularidad en su rendimiento esta temporada y ha aumentado su valor de mercado. Desde el regreso del técnico francés sus equipos han sido Benzema y diez más. Le ha respondido marcando los últimos cinco goles y en cuatro partidos consecutivos. Un pilar inamovible del nuevo proyecto. Venga o no un nueve.



7. La portería no tendrá debate



Fue un mensaje de Zidane que invitó a pensar en la salida de Keylor Navas o Thibaut Courtois. Cada uno sabrá su rol el próximo curso, por lo que antes de empezar uno de los dos podrá decidir su salida si no acepta la suplencia. La lesión del belga ha impedido el casting. A su regreso tuvo un guiño al rendimiento del pasado concediéndole la titularidad al costarricense y no se ha podido ejecutar la alternancia prevista por los problemas de Courtois que es un fichaje de la directiva al que chocaría ver fuera meses después de su esperada llegada.



8. Mariano y Ceballos, sin minutos y en situación incómoda



Pese a no haber un 9 que no sea Benzema, a Mariano se le ve más en la grada que en el terreno de juego en los últimos partidos del Real Madrid. No parece responder al gusto de Zidane y el club busca un goleador y valora el regreso de Raúl de Tomás. Ceballos perdió confianza en la primera etapa con el francés y ahora ha desaparecido. Sin minutos en los tres últimos partidos pese a las rotaciones y las bajas en el centro del campo.



Roberto Morales