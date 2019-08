Zidane: "Hasta el lunes puede pasar de todo, una bomba o dos"

Madrid, 31 ago (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, bromeó sobre los fichajes de última hora que en el pasado realizó el presidente Florentino Pérez y aseguró que hasta el cierre del mercado el lunes "puede pasar de todo" y se puede dar "una bomba o dos" para reforzar una plantilla que defendió.



"Hasta el lunes noche puede pasar de todo, una bomba o dos, veremos", aseguró en rueda de prensa tras hacer una defensa de la plantilla de la que dispone.



"Al final es la plantilla que tengo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo. Para mí son los mejores. Cuando llegas quieres hacer unos pocos cambios pero cuando la temporada empieza yo estoy a gusto. Hasta el 2 pueden cambiar cosas pero con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Si me quejo mejor me cambio de trabajo. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo", añadió.



Pese a que en su regreso se dijo públicamente que el poder de Zidane sería mayor, el técnico aseguró que es en el campo donde manda y quiso dejar claro que su relación con Florentino Pérez siempre será buena.



"La toma de decisiones que tengo yo es en el campo y es lo que me interesa. La relación con el presidente siempre ha sido muy buena. Es quien me ha traído a jugar a este gran club y eso nunca lo voy a olvidar. De vez en cuando mejor aclarar cosas. Nuestra relación es buena y lo que se dice fuera me da igual porque no lo puedo controlar", manifestó.



Centrado en el encuentro liguero frente al Villarreal, que aseguró afrontan "como el partido más importante de la temporada", Zidane intentó restar importancia a la plaga de lesiones musculares que sufre en el arranque de temporada mirando al resto de clubes.



"No puedo estar contento de ver a jugadores lesionados pero lamentablemente de vez en cuando pasa y son cosas de todos los clubes. Si miras alrededor es igual, hay muchos jugadores lesionados. Espero que nosotros, todos los que estamos con el jugador, hagamos todo para que se recuperen rápidamente", dijo.



El belga Eden Hazard ya está a un paso de su regreso y ha sido convocado por Bélgica. Zidane espera que impere la cordura y no juegue ningún minuto para reaparecer con el Real Madrid tras el parón.



"Nosotros por legalidad puede viajar, puede ir a ver al médico, pero Hazard hoy en día no puede jugar y nosotros lo sabemos, él lo sabe y espero que sea así por el bien de todos. También por el de Bélgica, no solo por el Real Madrid", opinó.



Sobre el Villarreal, el técnico madridista destacó que "es un equipo que maneja muy bien el balón", y que ha tenido peores resultados de los merecidos en el arranque de temporada. "Te puede meter en cualquier momento en dificultades", advirtió.



Por último, valoró el enfrentamiento ante el PSG en la Liga de Campeones. "Es un equipo muy competitivo seguro. Aunque tengan ausencias por lesionados tienen una gran plantilla y va a ser complicado para nosotros. Es un partido muy interesante para jugar, sobre todo el primero de la fase de grupos fuera de casa. Será magnífico", sentenció.