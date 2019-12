Lo que tendría que pagar el Real Madrid por 'fichar' a Odegaard el próximo verano

El jugador noruego del Real Madrid cedido en la Real Sociedad está siendo una de las mayores sensaciones de la liga. Semana a semana, Martin Odegaard está demostrando un nivel pocas veces visto en un jugador tan precoz, que crece a pasos agigantados sobre los verdes de Primera división con la elástica txuriurdin.



Tal es la evolución del noruego que desde las oficinas del Santiago Bernabéu ya piensan en él como un integrante más del vestuario blanco para la próxima campaña. Sin embargo, el club presidido por Florentino Pérez acordó con los vascos una cesión de dos temporadas, por lo que de romper este acuerdo a medio camino el conjunto de Chamartín tendría que abonar cuatro millones de euros a la Real, tal y como publica hoy el diario AS.



No hay dudas en cuanto a lo que Odegaard podría aportarle al Real Madrid, aunque desde el club capitalino tendrán en cuenta la opinión del Noruego sobre su incorporación al cuadro de Zinedine Zidane en la campaña 2020/21 y no en la 21/22 tal y como estaba acordado. De todas formas, el Madrid ya piensa en cómo afrontar esta situación el próximo verano, y aunque desde Anoeta no han recibido notificación alguna del club blanco, algunas informaciones apuntan a que estos podrían ofrecer la cesión del nipón Takefusa Kubo como alternativa para la próxima temporada.



La buena relación existente entre los dirigentes de ambos conjuntos, Florentino Pérez y Jokin Aperribay, invita a pensar que el equipo blanco no llegará a pagar esta penalización, tasada en los gastos que tendría la Real Sociedad por hacerse cargo de Odegaard las dos campañas, y se buscarán diversas soluciones para afrontar una situación que desde el club txuriurdin ya se olían, como muestra el tuit publicado el pasado 28 de diciembre donde se bromeaba sobre la cesión del '21' al Manchester City.





Esta temporada, Martin Odegaard ha disputado 16 encuentros ligueros con la Real Sociedad, donde el noruego ha anotado 4 goles y ha repartido 5 asistencias, siendo uno de los pilares que ha llevado al equipo dea la quinta plaza que ocupa actualmente. Tal ha sido así que su valor de mercado, según la web Transfermarkt, se ha duplicado desde su llegada a San Sebastián, pasando de los 20 millones en los que tasaban al jugador en verano a los 50 millones que marca actualmente la web.Odegaard llegó al Real Madrid en enero de 2015 procedente delnoruego tras ser contactado por los grandes equipos del viejo continente, como el. Tras dos años en eldonde Martin no llegó a demostrar todo su potencial, el jugador comenzó su andadura en Holanda en forma de cesión, en primera instancia en eldurante 18 meses y, a continuación, en eldurante la pasada campaña antes de recalar en las filas de la Real, donde ha terminado por explotar y demostrar la calidad que atesoran sus botas.