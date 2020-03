Las cinco perlas que el Real Madrid tiene cercadas

A pesar de que el futuro a corto plazo de las competiciones deportivas es bastante incierto, las direcciones deportivas de todos los equipos siguen peinando el mercado y trabajando para reforzar sus equipos de cara a la próxima campaña. En este sentido, el Real Madrid pretende continuar con su política de fichajes de las últimas temporadas: jugadores jóvenes, a un buen precio de mercado y que pueden aportar en un plazo medio al primer equipo.

Ante esta tesitura, desde el diario As se apunta a cinco nombres que el club blanco estaría vigilando. El primero de estos nombres es el de Eduardo Camavinga. Centrocampista de 17 años, el francés está sorprendiendo por su despliegue físico y táctico a su corta edad, donde se ha hecho con un hueco en el once titular del Rennes. 31 encuentros esta temporada con un tanto y dos asistencias son sus números de presentación. Desde el club blanco ven a Camavinga como el relevo ideal de Casemiro, quien no cuenta con un suplente natural en el vestuario.

Otro futbolista a seguir en la competición francesa es Ryan Cherki. El jugador es toda una promesa de la cantera del Lyon, donde a sus 16 años es el referente del futuro del equipo francés. A su corta edad, Cherki se desenvuelve con naturalidad en las posiciones de mediocentro y extremo derecho, donde ya ha jugado 12 encuentros con el primer equipo, marcando tres goles y repartiendo dos pases de gol. El futbolista del Lyon tiene un precio de mercado de 20 millones según Transfermarkt.

El tercer futbolista francés de la lista es Boubakary Soumaré. El también centrocampista del Lille destaca por su metro ochenta y ocho centímetros en la medular, donde ya ha disputado 20 encuentros de la Ligue 1, los seis encuentros de la fase de grupos de la Champions y 2 encuentros en la Copa de Francia esta temporada a sus 20 años de edad.

Pero no solo andan en las oficinas del Real Madrid pendientes del mercado francés. La dirección deportiva blanca también anda buscando soluciones a otras posiciones del campo en el resto de competiciones europeas. Uno de los nombres que han surgido en esta búsqueda es el de Ahmed Kutucu, delantero centro del Schalke 04. A sus apenas 20 años, el ariete turco-alemán ha conseguido marcar tres goles y repartir otros dos sin haber comenzado de partida en ninguno de los 20 encuentros de la Bundesliga en los que ha sumado minutos. Transfermarkt estima su valor de mercado en 6 millones de euros.

El último nombre al que apuntan en esta información es el de Gabriel Martinelli. El extremo brasileño del Arsenal trata de hacerse un sitio en el equipo de Mikel Arteta a base de goles. Esta campaña ya suma 10 entre todas las competiciones, además de 4 asistencias, en los 26 encuentros de los que ha formado parte. Con un valor de mercado estimado de 28 millones a sus 18 años, Martinelli es una de las mayores perlas del panorama europeo.