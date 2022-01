Lopetegui repite la 'táctica Tecatito' y convence a Isco, que ve en el Sevilla "la mejor opción" para relanzar su carrera

El Sevilla FC se ha convertido en la mejor opción que maneja Isco Alarcón para su próximo reto futbolístico, una vez que el próximo verano concluya su vinculación con el Real Madrid, club en el que coincidió con Julen Lopetegui, que antes le había dado galones en la selección española y que es su principal valedor en Nervión. El vasco insiste en hacerse con sus servicios. Ya se salió con la suya con 'Tecatito' Corona, quien admitió en su presentación que llevaba hablando un año y medio con el míster, y ahora quiere repetirlo con el andaluz.

Según desveló Juanfe Sanz en 'El Chiringuito' de Mega, el cuerpo técnico del Sevilla FC está en permanente contacto con Isco para convencerle de que vista de blanquirrojo a partir del 30 de junio, fecha en la que expira su contrato con el Real Madrid y se convertirá en agente libre.

El entrenador nervionense, Julen Lopetegui, le ha insistido mucho al malagueño, al que le ha hecho ver que mantiene intacta la confianza que depositó en él cuando era seleccionador español y está convencido de que el Sevilla FC es el sitio ideal para relanzar una carrera que se ha estancado debido a la falta de protagonismo en las últimas temporadas, en las que se le ha visto desconectado, desmotivado e incluso fuera de forma.

El principal obstáculo para que Lopetegui e Isco se reencuentren, como es conocido y remarcaron el programa conducido por Josep Pedrerol, es el alto salario del ex de Valencia y Málaga. Su caché actual se eleva hasta los siete millones de euros de ficha anuales y el director depotivo del Sevilla FC, Monchi, le habría hecho ver al entorno del jugador y al propio Lopetegui de que la operación sería del todo imposible si no accede a rebajarse de manera notable sus emolumentos.

La misma información apunta a que Isco y sus agentes consideran que, a día de hoy, la del Sevilla FC es la mejor opción que tienen. Con Lopetegui y cerca de su tierra y su familia. Y es que, si bien hay varios equipos italianos y uno alemán que también se han interesado por su situación recientemente, ninguno de ellos ha llegado a mover ficha de manera concreta. Es más, la prensa madrileña viene insistiendo desde hace semanas que el Real Madrid estaba 'regalando' al de Arroyo de la Miel en este mercado invernal, pidiendo únicamente que se hicieran cargo de la ficha en estos seis meses que le quedan de contrato, pero no encontró a nadie dispuesto a ficharle ya.

"La dificultad que tiene un entrenador es la misma que puedes tener en el Real Madrid y en otros equipos más pequeños. Cuando intentas tratar con las personas, no solo con los futbolistas, es un problema de relación que puede pasar en cualquier sitio. En el Real Madrid aumenta porque se quedan fuera jugadores que podrían jugar en cualquier otro equipo, pero esta es la responsabilidad de estar en el Real Madrid", comentó el técnico blanco, Carlo Ancelotti, que ha intentado recuperarle dándole minutos en los últimos choques y felicitándole tras su gol en la prórroga en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Elche.

"Todas las relaciones las trato de la misma manera. Isco no ha tenido lesiones en esta parte de la temporada, los otros dos las han tenido€ Bale se ha quedado fuera más tiempo que Hazard€ cada uno tiene su tema distinto. Ahora vuelve Gareth, está mejorando, y volverá también (a jugar)", añadió, en tono conciliador, el italiano, quien aseguró que el belga "está en la planificación de la próxima temporada", pero no añadió nada más sobre el futuro más inmediato del galés y el malagueño, que quedan libres en junio.

Isco ya sonó con fuerza para fichar por el Sevilla FC en el mercado de enero de 2021. Entonces, Monchi se decantó finalmente por el Papu Gómez pero, en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo, admitió que el presidente José Castro había mantenido una conversación con el madridista. Eso sí, muy breve y sin llegar a avanzar nada que le hiciese ser una opción real a reforzar la plantilla de Lopetegui.

El director deportivo sevillista reconoció a este periódico que era un "rumor lógico" pero apuntó también que la charla mantenida con Castro no dejaba de ser una anécdota. "Si el presidente tuviera que decir todos los nombres que hablamos... La conversación duró aproximadamente 15 o 20 segundos. Es una noticia que había salido, él me preguntó y le dije que no, eso fue todo el interés por Isco", explicó Monchi.

"No vivivimos en un sotano y leemos las cosas, pero más allá de que en el día a día hable con el presidente o el vicepresidente, hay cosas que saltan y el presidente me pregunta si eso es verdad y yo le digo 'Si, presi sí, no te lo he comentado', pero no es el caso de Isco. Es un rumor, un rumor lógico, porque quiere salir y aquí está un entrenador que lo ha tenido y con el que jugó a gran nivel, pero no hubo aboslutamente nada, ni un movimiento", añadió el de San Fernando. Un año después, la película ha cambiado notablemente.