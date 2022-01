El sueño de Sadiq.

La UD Almería sigue siendo el líder de LaLiga en Segunda división a pesar de que en estas últimas semanas no esté atravesando por sus mejores momentos de la temporada. Este domingo, ante Las Palmas, reaccionó en la segunda parte y, pese a las importantes bajas con las que afrontaba el partido, sumó un importante punto en su complicada visita al Estadio de Gran Canaria, donde los locales se adelantaron antes del descanso con un gol de Jonathan Viera.

En Almería, lógicamente, todo el mundo se pregunta si echarán mucho de menos, o no, a su delantero Umar Sadiq, concentrado con Nigeria en Camerún, donde se disputa la Copa de África desde el pasado domingo. Esta primera vuelta del delantero nigeriano como rojiblanco no ha sido la mejor desde que arribó a Los Juegos del Mediterráneo (nueve goles y siete asistencias), lo que no resta para que siga siendo su principal referencia ofensiva.

Mientras que Rubi cuenta con una plaga de baja por Ómicron, Sadiq está viviendo su particular "sueño". Una experiencia única. Es su primera convocatoria con la selección absoluta de Nigeria y su intención, lógicamente, no es otra que la de poder alzarse campeón y levantar el título. El primer partido de Nigeria será este martes (17:00 horas) ante un rival potente como Egipto. Se tratará del duelo estrella de su grupo, en el que también están Sudán y Guinea-Bisáu.

El segundo partido de Nigeria será el sábado 15 de enero, también a las 17:00 horas. Nigeria se medirá en la segunda jornada de la fase de grupos de la CAN contra Sudán, de menor entidad. El tercer y último choque de la fase de grupos, por su parte, se celebrará el miércoles 19 de enero, ante Guinea-Bisáu.

"Es un sueño hecho realidad para mí y finalmente honraré la invitación de las Súper Águilas para servir a mi patria. Aunque he jugado para la Selección sub 23 en los Juegos Olímpicos, jugar para el equipo mayor es un orgullo especial", dijo hace unos días el delantero del Almería en el portal digital nigeriano ckdmedia.ng, donde añadió: "Agradezco a Dios esta bonita y gran oportunidad que me he dado el fútbol y a todos los que creen en mí. Espero hacer todo lo posible para que Nigeria se sienta orgullosa".

La Copa de África finaliza el 6 de febrero, fecha en la que se juega la final. El Almería, por tanto, estará muy pendiente desde este martes a la marcha de la Selección de Nigeria y, por tanto, de Umar Sadiq. De ello dependerá en gran medida saber cuándo podrá contar de nuevo con su Pichichi, quien desea que su "sueño" llegue hasta la final.

El delantero, además, sabe que la Copa de África será un escaparate importante y que su caché subirá a nivel internacional si hace una buena competición. Con 'novias' de todo tipo, habrá que ver cómo reacciona el Almería el próximo verano, especialmente si finalmente consigue el esperado ascenso a Primera división. Este enero, sin ir más lejos, los hombres de 'Turki' ya han espantado a todos los interesados solicitando los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión.