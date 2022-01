Las notas de los jugadores del Almería frente a Las Palmas

El Almería se lleva un punto en uno de los campos más difíciles de Segunda División. Un punto que sabe a gloria teniendo en cuenta la plaga de bajas que sufrían los indálicos ante un rival directo. Eso sí, se vuelve a dejar puntos con respecto a sus perseguidores a instancias de lo que haga el Eibar, que debe jugar su partido este lunes frente al Oviedo. A partir de ahora, diez días de parón para preparar la visita a Lugo para recuperar el partido aplazado desde el mes de diciembre.



Rubi afrontaba este partido clave con ocho bajas en su plantilla. A las ya conocidas de Makaridze, Villar, Sousa, Lazo, Carriço y Sadiq, se les ha sumado la baja de Puigmal, que no ha podido llegar recuperado a este encuentro, y la de Portillo por dar positivo en covid. Las bajas eran especialmente sensibles en la zona ofensiva, donde ha tenido que tirar de Ramazani para ocupar la posición de delantero centro, escoltado por Appiah y Pozo, que avanza su posición a la del extremo. Eso sí, el técnico catalán recuperaba tras más de dos meses a su centro del campo titular después de la lesión de Lucas Robertone precisamente frente al conjunto canarión en la primera vuelta.





El partido comenzó mal para los pupilos de Rubi pero fue remontando poco a poco hasta ser mejor que el equipo local en el campo. Precisamente en el mejor momento del Almería, después de que Ramazani perdonara una clarísima ocasión solo en el mano a mano ante Raúl Fernández, Jonathan Viera anotó el primer gol del partido en un error generalizado de la defensa rojiblanca.

Nada más comenzar la segunda parte, una gran cabalgada de Álex Pozo que luchó una pelota perdida habilitó a Arvin Appiah para que el inglés fusilara la portería de Raúl Fernández desde fuera del área con un zurdazo imparable. Las Palmas empezó a cometer errores y a perder los nervios, lo que hizo que el colegiado les mostrara varias tarjetas amarillas a los locales. Ale Díez casi regaló una pelota en el área pequeña a Pozo, que no esperaba el grotesco error del lateral derecho canario.



El empate fue el resultado que finalmente luciría en el marcador, dando al Almería un punto que le sabe a gloria. Aunque pudo ser más, porque tanto Akieme como Curro Sánchez pudieron poner el segundo gol en la cuenta de los rojiblancos. En el caso de Curro, se durmió a la hora de chutar una pelota que pedía a gritos en el área un golpeador.



De esta manera Rubi salva una papeleta importante en el calendario frente a un rival directo. El conjunto rojiblanco ahora espera recuperar numerosos efectivos que han causado baja en los últimos días.



Pinche aquí para saber las notas del Almería frente a Las Palmas





FERNANDO: 5

Complicada situación para el guardameta almeriense en el gol de Viera, donde poco pudo hacer. Por el resto, fue poco exigido. Mal en salida de balón.



AKIEME: 8

De lo mejor en el día de hoy. Hemos vuelto a ver al Akieme de la temporada pasada, atrevido y con mucha calidad. Que siga así.



CHUMI: 7

Se encuentra en la foto del gol de Viera. Al margen de esta acción decisiva no realizó ni mucho menos un mal partido para los rojiblancos.



BABIC: 8

El serbio cumplió durante todo el partido. Omnipresente en toda la parcela defensiva, demostró una superioridad notable frente a cualquier rival



BUÑUEL: 3

Regaló el gol a Viera. Muy mal defensivamente y ofensivamente. Su regreso a la titularidad en Liga ha estado bastante por debajo de las expectativas.



DE LA HOZ: 6

Difícil partido para el capitán del Almería. Jugando en bloque bajo no brilla el ancla de este equipo. En la segunda parte dirigió mejor al equipo, cuando se pudo estirar.

ROBERTONE: 4

Muy perdido. Tras ver una amarilla muy temprana se desconectó del encuentro. Pocas ayudas ofensivas en un día que se necesitaba más que nunca.



SAMU COSTA: 5

Desaparecido en combate. Un partido en el que el centrocampista luso estuvo fallón pero conseguía llegar con ímpetu a jugadas de Las Palmas.



APPIAH: 7

Tras una primera parte para olvidar, anotó el gran gol del empate. A pesar de que entendió bien el partido, el extremo inglés pudo hacer más pero el cansancio hizo mella



RAMAZANI: 4

Tenía una papeleta complicada sustituyendo a Sadiq y Sousa. Tiró el partido por la borda fallando un incomprensible mano a mano frente a Raúl Fernández.



POZO: 9

Muy solo en ataque. Fue por momentos la única luz a la que se agarró el equipo indálico en zona ofensiva, pero sus individualidades no bastaron.

PORTILLO: -

Baja sorpresa de última hora por covid.

MAKARIDZE:

Volvía tras pasar el covid en Copa pero se tuvo que retirar por una lesión en la espalda que aquejó durante varios minutos ese mismo partido. No viajó a Las Palmas.

JUAN VILLAR: -

No acompañó a la expedición rojiblanca en Las Palmas debido a la lesión que sufrió en el calentamiento previo al Almería – Elche de Copa del Rey

SOUSA: -

El delantero internacional luso cayó lesionado en diciembre y volvía a recaer frente al Elche en Copa tras solo disputar unos diez minutos. No viajó.

LAZO: -

Lesionado tras el parón de año nuevo, no se le espera volver a ver hasta dentro de un tiempo por los terrenos de juego

PUIGMAL: -

Lesionado en el partido frente al Cartagena, no ha podido llegar a tiempo para el duelo en Las Palmas.

CARRIÇO: -

Encara ya la última fase de su recuperación según el propio míster y está siendo importante también en el vestuario

SADIQ: -

Concentrado con su selección ya en Camerún, a la espera de debutar el martes en la Copa de África con Nigeria

