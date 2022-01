La tremenda rajada del seleccionador nigeriano contra Sadiq: ''No siguió mis instrucciones''

Sadiq Umar no está teniendo su mejor mes de enero. El jugador de la UD Almería se marchó a Nigeria tras la llamada del combinado nacional para la disputa de la Copa de África durante este mes de enero, hecho que ha propiciado que el Almería se encuentre sin su estrella durante como mínimo un mes de competición.

Las cosas para el delantero de Kaduna no están yendo tal y como él esperaban. Su participación en la Copa de África no hace más que empeorar: tras un primer partido donde no le salió nada, Sadiq quiso resarcirse durante los días previos al siguiente choque contra Sudán, donde destacó en los entrenamientos.

Sin embargo eso solo fue un espejismo para la estrella rojiblanca. Ingresó en el minuto 82 desde el banquillo cuando el partido ante Sudán ya estaba prácticamente sentenciado, con un resultado de 3-1 en el marcador. En esos diez minutos que disputó volvía a ser el peor Sadiq: caídas corriendo solo sin ninguna oposición y disparos desde más de treinta metros desviados y sin fuerza.

Ya contábamos en ESTADIO Deportivo el furor y la ira de la afición nigeriana en redes sociales contra Sadiq Umar. Pero ahora todo ha ido un paso más allá. Su propio seleccionador, Austine Eguavoen, lanzó una tremenda rajada sobre el comportamiento de Sadiq en el último partido frente a Sudán. Esto deja al delantero del Almería en una complicada situación en la que ya nadie defiende su actuación en la máxima competición continental africana.

''Para nosotros era necesario meter piernas frescas en el campo. Las instrucciones que le di a Sadiq Umar cuando entraba difirieron bastante de lo que hizo cuando entró al terreno de juego. Eso nos lo pone un poco más difícil'' dijo Eguavoen señalando directamente a Sadiq por segunda vez en una rueda de prensa en una misma semana.

También dejó entrever el seleccionador de Nigeria que muy posiblemente haya llegado hasta aquí la participación de Sadiq en la Copa de África, algo que en cierta medida puede aliviar a la afición rojiblanca, pues no correrá riesgo de lesión, pero habrá perdido a su estrella para que esté en el banquillo todo el campeonato y regresará con la moral por los suelos. ''Creo que tenemos un banquillo lo suficientemente profundo para sacarnos adelante'' concluyó el técnico lanzando un último dardo a Sadiq.