Sadiq desata la ira de la afición nigeriana: ''No debe jugar más''

La participación de Sadiq Umar en la Copa de África no está siendo la más brillante hasta el momento. De hecho, todo lo contrario. No dejan de sucederse críticas al delantero estrella de la UD Almería tras cada encuentro del combinado nacional nigeriano, a pesar de que su selección está solventando todos los partidos con una victoria y va camino de los octavos de final de la máxima competición continental africana.

Tras el primer partido de Nigeria frente a Egipto, en el que Sadiq ingresó al terreno de juego en el minuto 72, los comentarios negativos sobre la figura del delantero de Kaduna no se hicieron esperar. La afición nigeriana era muy crítica con el nueve del Almería.

De hecho, su propio seleccionador le lanzaba un inquietante mensaje en la rueda de prensa post-partido aunque, eso sí, excusaba de cierta manera su mala actuación: ''Es la primera vez que Sadiq se encuentra en un gran escenario. Me dio algunas explicaciones después del partido: hablaremos con él más adelante''.

Durante la preparación del choque que enfrentaba este sábado a Nigeria y Sudán, owngoalnigeria apuntaba que Sadiq Umar estaba siendo una de las figuras destacadas en los entrenamientos. Eguavoen organizó un partidillo de treinta minutos entre los titulares y los suplentes del anterior partido.

El equipo que resultó ganador de ese enfrentamiento de corta duración fue el combinado formado por los suplentes por 2-1, entre los cuales estaba Sadiq Umar que anotó un gran gol. Aún así, esto no le sirvió para que el seleccionador nigeriano apostara por él en el once titular.

Sadiq volvería a participar en la Copa de África saltando al césped en el minuto 82, jugando algo más de diez minutos si contamos el añadido. La actuación de Sadiq, aunque fue mejor que la del otro día, tuvo dos momentos desastrosos: el primero, una caída corriendo solo en la que el delantero caía de manera algo cómica; el segundo, un disparo desde más de treinta metros que no se levantó del césped y ni siquiera llegó con fuerza al área de Sudán.

Los comentarios en las redes sociales no se dejaron esperar. Estas acciones algo cómicas son ya habituales en el nigeriano y la afición del Mediterráneo ya tolera estas jugadas cómicas, porque después el goleador lo compensará. Pero en Nigeria no tienen, aún, esa paciencia: ''Está siempre cayéndose'', ''no debe jugar más con Nigeria'' o ''es el peor jugador que he visto con las Súper Águilas'' son algunas de las perlitas que se pueden leer en redes sociales. Sin duda Sadiq tendrá que hacer oídos sordos y recuperar la confianza que le ha hecho ser el jugador más valioso del Almería.