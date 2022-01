El inquietante mensaje del seleccionador nigeriano a Sadiq

No está siendo fácil este mes de enero, de momento, para la UD Almería. Tampoco lo está siendo para Sadiq Umar, concentrado desde el mes de diciembre con Nigeria para la disputa de la Copa África. Ambos están demostrando que se necesitan y se están echando mucho de menos el uno al otro.

El caso de Sadiq ha sido peculiar. El nigeriano acudió a la llamada de su selección por delante de nombres como Paul Onuachu, una de las ausencias más destacadas en la lista. En principio no se esperaba que el jugador del Almería apenas sumara minutos en esta competición, pues por delante de él se encontraba Victor Osimhen y Emmanuel Dennis.

Al final la suerte le sonrió al bueno de Sadiq. Osimhen finalmente no disputaría la competición continental africana debido a que no iba a poder llegar completamente recuperado de su lesión en el rostro. Dennis, por su parte, no pudo acudir a Nigeria para concentrarse con su selección porque el Watford se negó rotundamente a dejar salir al jugador.

Así que Sadiq lucharía por ocupar el puesto de delantero centro con Taiwo Awoniyi, delantero corpulento del Union Berlin, que se encuentra disputando esta temporada la UEFA Conference League y ha anotado 10 goles esta campaña en la Bundesliga. Sin duda, un duro oponente.

De hecho, antes del partido frente a Egipto, los principales medios de comunicación en Nigeria daban por sentado quién iba a ocupar todas y cada una de las posiciones menos una: el delantero centro. Según los periodistas que acudían a observar los entrenamientos, Sadiq Umar era una de las figuras más destacadas y podría haber partido como titular, pero no fue así.

Finalmente Awoniyi fue titular y Sadiq debutaría con Nigeria entrando desde el banquillo en el minuto 71. Su actuación no fue nada buena y no consiguió demostrarle a su seleccionador el porqué le había llamado. De hecho, las críticas en redes sociales fueron muy voraces con el futbolista del Almería.

Sobre el mal partido de Sadiq habló en rueda de prensa el seleccionador nigeriano, Austine Eguavoen quiso excusar al delantero rojiblanco ante las críticas: ''Es la primera vez que Sadiq se encuentra en un gran escenario''. De hecho confesó que Sadiq había comentado con él algunos aspectos sobre su partido justo al término de este: ''Me dio algunas explicaciones después del partido'' aunque reconoció que tenía una conversación pendiente con la estrella del Almería: ''Hablaremos con él más adelante''