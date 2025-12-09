El Almería ha hecho oficial que Aridane tiene sanción por parte del club

El Almería ha hecho oficial la sanción de Aridane a través de las palabras del CEO del club, Mohamed El Assy que ha hablado con detalle sobre el episodio ocurrido y como ha afectado a todo el entorno almeriense el episodio con el defensa

El suceso de Aridane ha removido al Almería y al mundo del fútbol en general por su conducta antideportiva y las reacciones ya han llegado por parte del equipo, en primer lugar con palabras de Rubi y luego con la sanción impuesta por el club de todas las posibles a las que se enfrentaba el mencionado defensa. Tras varios días de reflexión, el club ha hecho oficial su sanción y finalmente han sido anunciadas por el equipo indálico en la mañana de este martes. El Club ha aplicado la sanción de régimen interno a Aridane.

El CEO de la entidad indálica, Mohamed El Assy, ha aprovechado los canales oficiales del club para hablar sobre el percance del central canario en la pasada madrugada del viernes al estrellar su coche cerca de su domicilio bajo los efectos del alcohol. Esto se ha hecho oficial después del equipo se sometiera a la sesión de entrenamiento de esta mañana.

La sanción del Almería

Sobre la sanción se ha pronunciado el CEO, El Assy confirmando lo siguiente: "El club ha tomado sus medidas desde el primer momento con el jugador. Nada más saber lo que había ocurrido, nos reunimos con Aridane y le dije que estábamos en contra de lo que hizo. Fue un error grande y debemos aplicar un reglamento de régimen interno que tenemos para estos casos. Teníamos también que escuchar su reacción y, desde el primer momento, mostró arrepentimiento".

La demora del Almería en establecer la sanción

Sobre el tiempo de tardanza que el Almería ha tardado en establecer la sanción ha tenido palabras el mencionado CEO. "Teníamos viaje esa misma tarde, a primera hora; y al día siguiente jugábamos un partido muy importante. Mucho. Yo quería que sólo se hablara del partido de Andorra. Necesitábamos toda la concentración interna en ese partido. Por dentro, a nivel interno, claro que estábamos reaccionando como te he comentado antes. A veces es mejor contenerse, sobre todo pensando en el equipo".

Una afición descontenta

El fichaje de Aridane generó ilusión entre los aficionados del club andaluz pero este episodio ha generado un malestar importante entre los seguidores que incluso han pedido la rescisión de su contrato. Sobre esto ha tenido palabras. "Él lo sabe y yo lo sé. Es normal. Se siente en deuda con todos. Él va a aguantar esa decepción y nos ha dicho que va a luchar por su perdón y para compensar el error. Aridane forma parte del equipo a pesar de ese grave error. Aridane no es ningún niño. Él ya es grande. Y su forma de disculparse fue sincera. Él está arrepentido. Mucho. Nos lo ha hecho saber y eso no quita su castigo. Lo importante en estos casos es que sabe que lo hizo muy mal". De momento, el jugador continuará ligado a la entidad.

El arrepentimiento de Aridane

Como era de esperar, el jugador ha mostrado su arrepentimiento tal y como afirmado el jefe del club. "Se ha disculpado muchas veces. No deja de repetirlo. Habló con sus compañeros el mismo viernes, por eso vino en cuanto pudo para tener una reunión con nosotros y con el vestuario. Sus compañeros también le hicieron ver que era un error grande".