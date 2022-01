El seleccionador de Nigeria rectifica sobre Sadiq y avisa: ''Dadle tiempo; marcará goles''

Un nuevo capítulo más sobre el más que interesante y poco aburrido periplo de Sadiq Umar en la Copa de África con Nigeria. El aura que siempre ha rodeado a Sadiq de ser, en cierta manera, un futbolista algo peculiar, garantizaba sin ningún tipo de duda que durante su estancia con el combinado de las Súper Águilas en Camerún no iba a dejar indiferente a nadie.

Incluso Rubi ha salido a defenderle públicamente en la rueda de prensa previa al Lugo-Almería, afirmando que Sadiq, en Almería, ''está de maravilla''. Algo que chocaba frontalmente con las últimas declaraciones que llegaban desde Nigeria de Austine Eguavoen, seleccionador nacional.

Tras el partido que enfrentó a Nigeria y Sudán y resultó en victoria del conjunto nigeriano por 3-1, Eguavoen señalaba directamente a Sadiq diciendo que no había seguido las instrucciones que le había dado antes de que ingresara al terreno de juego en el minuto 82 de partido. No tuvo su mejor partido tampoco esta vez el delantero rojiblanco, al que le está costando alcanzar su nivel en su primer gran torneo de selecciones.

En un giro dramático de los acontecimientos, el seleccionador nacional nigeriano ha querido matizar sus declaraciones y rectificar sobre la figura de Sadiq Umar. En unas declaraciones concedidas a owngoalnigeria, el seleccionador ha querido aclarar que esas declaraciones estaban sacadas fuera de contexto y eso había dado lugar a un malentendido.

''No me refiero a que no juegue acorde a las instrucciones. Sadiq es un talentoso y buen jugador que todavía tiene que entender cómo quiero que juegue el equipo. Para él, el fútbol africano es nuevo puesto que ha desarrollado su fútbol en Europa. Cuando termine de adaptarse marcará goles por diversión'' ha dicho el entrenador interino nigeriano.

Con esta intervención casi de emergencia, ha querido pedir tiempo para que los nigerianos puedan ver la mejor versión de Sadiq, al que no quiere comparar con Awoniyi, su principal rival por el puesto del delantero centro.

Además, según este mismo medio local, Eguavoen no solo ha rectificado con sus palabras, también lo demostrará con hechos. Es el principal favorito para ser titular en el siguiente partido que tiene Nigeria en la fase de grupos frente a Guinea Bissau, si bien es cierto es un encuentro en el que las Súper Águilas no se juegan nada, puesto que ya tienen asegurada la primera posición de su grupo, estando ya clasificados para los octavos de final de la Copa de África.