Rubi defiende a Sadiq: ''Aquí está de maravilla''

En las últimas horas la gran polémica ha girado en torno al torneo que está disputando Sadiq Umar con la selección de Nigeria en la Copa de África. El delantero de la UD Almería no está teniendo demasiada suerte a la hora de poder cuajar buenos minutos para demostrar de lo que es capaz frente a los ojos de todos sus compatriotas.

No solo eso, si no que una gran parte de la afición nigeriana ha estallado en contra de la estrella del Almería, llegando a pedir al seleccionador, Austine Eguavoen, que no jugara más ni un solo minuto en el campeonato. Las críticas al de Kaduna están siendo muy importantes en su país natal, algo que, conociendo al nigeriano, le puede acabar pasando factura.

De hecho el último en sumarse a esta línea fue su propio seleccionador nacional. En las declaraciones realizadas tras el término del encuentro que finalizaría con la victoria de Nigeria por 3-1 frente a Sudán, Eguavoen lanzaba un mensaje muy directo al nueve del Almería: ''Las instrucciones que le di a Sadiq Umar cuando entraba difirieron bastante de lo que hizo cuando entró al terreno de juego. Eso nos lo pone un poco más difícil. Creo que tenemos un banquillo lo suficientemente profundo para sacarnos adelante''

Sin duda estas declaraciones no tardaron en llegar a Almería, donde causó una indignación generalizada entre una afición que veía cómo se trataba no de la mejor manera a un jugador vital en el sueño por el ascenso a la Primera división del fútbol español.

Hoy, en la rueda de prensa previa al Almería-Lugo, Rubi ha querido también pronunciarse sobre este tema. Lo ha hecho de una manera cauta, sin fiarse demasiado de las traducciones que hayan podido perder parte del mensaje. Aunque eso sí, ha dejado bien claro que quiere defender a su futbolista y dejar claro que Sadiq en Almería ''está de maravilla''.

''Aquí Sadiq está de maravilla. Sadiq aquí necesita también un trabajo por detrás y hay que estar con él. A nosotros Sadiq nos da muchísimo y ha evolucionado muy positivamente, ya no solo como futbolista sino también como persona'' aseguraba el técnico catalán que salía al paso tras los últimos acontecimientos acaecidos en Camerún donde se está disputando el máximo torneo continental africano.