La cifra mágica de Rubi para ascender

El técnico catalán cree que, si su equipo llega a esta cantidad de puntos en la clasificación, podrán celebrar el ascenso a LaLiga Santander a final de temporada

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', empieza a hacer algunas cábalas sobre el ascenso a LaLiga Santander. Aunque lo hace de forma tímida, al técnico catalán ya le ronda por la cabeza una cifra mágica de puntos para poder conseguir el tan ansiado objetivo en el seno del club indálico.

El Almería se sitúa en estos momentos en la segunda posición en la tabla clasificatoria de LaLiga Smartbank, a un punto del Eibar y en igualdad de puntos con el Valladolid, con un partido más tras vencer al Cartagena este viernes. Se acercan ya los meses más decisivos en todas las competiciones futbolísticas y es inevitable empezar a hacer cuentas para comprobar qué se necesita para llegar a los objetivos marcados al inicio de la temporada.

Tanto Rubi como el vestuario no se sale de un discurso que podría firmarlo el mismísimo 'Cholo' Simeone: partido a partido. Tal y como reconoció en rueda de prensa el técnico catalán, ''el único camino que tenemos es ganar este partido''. En frente tendrán a un Mirandés que estrenará entrenador, Joseba Etxeberría.

Los puntos necesarios para conseguir el ascenso, según Rubi



Precisamente en la rueda de prensa previa al choque ante el Mirandés en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el de Vilasar de Mar comentó cuál sería la cifra ideal de puntos para conseguir con total y absoluta tranquilidad el ascenso a Primera División. De igual manera que hizo en la primera vuelta, cuando vaticinó que lo ideal sería cosechar más de 45 puntos (finalmente así fue), el entrenador rojiblanco ha vuelto a señalar una cifra mágica.

"Todo lo que no sean 80 puntos, veo posibilidades de que pasen todo tipo de cosas. Nadie puede asegurar que no van a haber tres equipos que ganen mucho y aumenten la puntuación. Se me escaparía algún equipo que con 80 puntos no haya subido. Es muy difícil de vaticinar" aseguraba el técnico de la UD Almería.

Aún así, Rubi piensa que la dificultad será máxima para todos los equipos en llegar a esa cifra que asegure un ascenso: "Soy de los que piensan que va a costar mucho ganar partidos en estas 5 o 7 jornadas hasta que queden cinco partidos. Como dije el otro día, en ese momento ya habrá equipos en zona de nadie o hundidos, que no te van a regalar nada pero estarán un poco más, psicológicamente, entregados".

De hecho, sí que hay precedentes de equipos que no consiguieron el ascenso de forma directa sumando más de 80 puntos. Solo hay dos equipos en la historia de Segunda División que no lo consiguieron: el Girona en la temporada 14/15 y el Valladolid en la temporada 11/12. Los pucelanos consiguieron el ascenso por la vía del playoff, mientras que el Girona no lo hizo.