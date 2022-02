Etxeberría: ''Vamos a necesitar nuestra mejor versión para parar a Sadiq''

El nuevo técnico del Mirandés ha analizado en rueda de prensa el peligro ofensivo que tiene el Almería de la mano de su máxima figura, Sadiq Umar

El entrenador del Mirandés, Joseba Etxeberría, ha hablado esta mañana en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará a su equipo con el Almería, del mismo modo que lo ha hecho Rubi. Ve al conjunto rojillo "capacitado" para sorprender y ganar a domicilio el próximo domingo al segundo clasificado de LaLiga SmartBank, que ahora se encuentra en un buen estado de forma gracias al gran rendimiento de Sadiq Umar tras su regreso de la Copa de África



El técnico vasco, que se estrenará en el banquillo jabato en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, tras ocupar el lugar del destituido Lolo Escobar, al margen de mantener el "máximo respeto" al conjunto almeriense, "que ya se ha recuperado de un pequeño bache", afirmó que va a exigir mucho, pero sostiene que si su equipo está bien puede ganar a cualquiera y en cualquier campo.



La máxima prioridad del entrenador del Mirandés es arreglar los malos resultados, especialmente en la parcela defensiva, que ha condenado al equipo burgalés en los últimos meses. Por ello, Exteberría ha hablado de "ajustar lo necesario defensivamente para ser más fiables porque ofensivamente hay mecanismos de sobra y por eso hay que buscar el equilibrio sin perder la alegría, dinamismo, calidad y velocidad que tiene esta plantilla".



La primera prueba de fuego que tendrá no será nada sencilla, pues delante del Mirandés estará el Almería y, más concretamente, Sadiq Umar. El nigeriano está siendo el faro de los rojiblancos, especialmente después de su reaparición un mes más tarde por estar concentrado con su selección en la Copa de África.



Los buenos resultados y el fin de la mala racha indálica han venido de la mano de las dos primeras titularidades de Sadiq en este año 2022. Dos partidos en los que el nigeriano ha contribuido con dos goles, dos penaltis provocados e influyendo en todos los aspectos del juego, tanto con balón como sin él.



Por eso mismo, el nuevo entrenador del Mirandés no pierde de vista al máximo estandarte de la UD Almería: "Estamos hablando de un delantero centro de primer nivel. De hecho, el Almería cuando no lo ha tenido pues también lo ha notado. Creemos que trabajando esos mecanismos defensivos vamos a conseguir ser un equipo más fiable".



Eso sí, Joseba Etxeberría reconoce que necesitarán exprimirse al máximo para poder parar al nigeriano y a sus escuderos: ''Además de eso, vamos a necesitar la mejor versión de nuestros jugadores para parar a Sadiq Umar. También tendremos que parar a la cantidad de futbolistas de nivel que tiene el Almería, es un gran equipo".