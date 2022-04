La carrera por Darwin Núñez se recrudece y el Almería se frota las manos

El equipo andaluz recibiría un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso del delantero uruguayo

La UD Almería sigue muy pendiente de lo que ocurra con el futuro deportivo de Darwin Núñez. El que fuera su futbolista está en la agenda de varios de los grandes clubes de Europa y su salida del Benfica parece cantada en este mercado de fichajes, más si tenemos en cuenta el alto nivel de juego que está mostrando en UEFA Champions League, donde ha conseguido llegar a cuartos de final con el club de Lisboa.



Darwin Núñez ha encandilado, sobre todo, a la Premier League y la carrera por su fichaje está abierta, siendo encarnizada. De hecho, según avanza el periodista David Ornstein, prestigioso periodista de The Athletic en Reino Unido, Manchester United, Chelsea y Paris Saint-Germain son los tres equipos que lideran la pugna por hacerse con los servicios futbolísticos del cotizado atacante charrúa.





?? Uruguay striker Darwin Nunez has interest from many clubs for summer move but current leading contenders Man Utd, Chelsea, #PSG. None of those can move yet so just initial dialogue. Benfica seeking ~€70m & sale early in window @TheAthleticUK #MUFC #CFC https://t.co/XCoq1Yo2qS