La nueva lluvia de millones que Darwin Núñez va a dejar al Almería

El proyecto de Turki Al-Sheikh en la UD Almería comenzó en agosto de 2019. La llegada del jeque saudí sacudió todos los cimientos de una ciudad que estaba ya acostumbrada a lidiar con la mediocridad deportiva durante los últimos años de la etapa de Alfonso García como presidente de la entidad indálica.

La inversión no se hizo esperar. De manera exprés, la nueva directiva trabajó a destajo para mejorar una plantilla que debería competir por el ascenso a LaLiga Santander con efecto inmediato. Para ello, la gran apuesta de la dirección deportiva fue el delantero charrúa Darwin Núñez, por el que el club rojiblanco pagó seis millones de euros más variables.

El delantero procedente de Peñarol cumplió en aquella temporada aunque no se logró finalmente el ansiado objetivo que todavía persigue a día de hoy el Almería: el ascenso a Primera División. Una gran temporada en la que anotó 16 goles en treinta partidos le bastó para llamar el interés de una gran cantidad de equipos a lo largo y ancho de Europa.

Darwin necesitaba dar el salto que el Almería desafortunadamente no pudo dar y se marchó al Benfica a cambio de 24 millones de euros, convirtiéndose la mayor venta en la historia del Almería y de Segunda División, además de ser el traspaso más caro de la historia del Benfica.

La primera temporada del ex jugador del Almería en Lisboa no cumplió del todo las expectativas. No contó con todo el protagonismo que quiso, aunque firmó también grandes actuaciones individuales en la primera parte de la temporada. A pesar de ello, el club lisboeta rechazó varias ofertas por el joven delantero uruguayo que superaban los treinta millones de euros.

Ahora, los últimos rumores vinculan el nombre de Darwin Núñez a equipos del calibre del nuevo Newcastle o el Atlético de Madrid. La temporada descomunal de Darwin, eliminando al Barcelona de la Champions League con una exhibición individual histórica, no ha hecho más que subir su valor como la espuma. En este sentido, su agente Edgardo Lasalvia ha asegurado que ''la prioridad es el fútbol de España. Estamos pensando en junio y julio de 2022''

El Almería está encantado esta situación. ¿Por qué? Pues porque el club indálico se guardó un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso de Darwin Núñez. Lo que quiere decir que un traspaso importante será celebrado, y de qué manera, en las oficinas del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

Los números son sencillos, como nos cuenta Dani García, economista deportivo de cabecera de Sonido Indálico. ''Hay que diferenciar dos tipos de plusvalía: la contable y la comercial. La más común en este tipo de traspasos es la contable, pero no se puede asegurar''.

La plusvalía más sencilla es la comercial: la diferencia entre el valor de compra y el de venta. Por tanto, según la horquilla de precios que se está manejando en los últimos días de mercado, si Darwin Núñez se vendiera en verano por 50 millones de euros, el Almería percibiría 5,2 millones de esa venta. Si fuera una mayor venta, por 70 millones, recaerían en la ciudad almeriense 9,2 millones de euros.

Pero el bote puede ser aún mayor. La plusvalía contables es la más común en este tipo de casos y funciona de otra manera, que en este caso beneficiaría al Almería. Darwin Núñez firmó 5 años con el Benfica por 24 millones, a razón de 4,8 millones el año. Después de dos temporadas, el valor residual del nueve charrúa es de 14,4 millones. Sería esa cifra la encargada de determinar una posible plusvalía: si se vende por 50 'kilos', el Almería recibiría 7,1 millones; en el caso de que se vendiera por 70, la cantidad ascendería hasta los 11,1 millones.

Sea como sea, lo que está claro es que todo apunta a que Darwin Núñez saldrá este verano de Portugal y una lluvia de millones está por caer en Almería.