Daniele Bonera: "Todos los días día buscamos soluciones para salir de abajo"

El defensa del Villarreal Daniele Bonera apeló hoy a "ser positivos" y "no bajar los brazos", ya que para salir del momento difícil por el que pasa el equipo "no hay otra solución que trabajo y esfuerzo". "En el fútbol los resultados te dan seguridad. Intentamos siempre jugar bien al fútbol y somos de los equipos que más ocasiones tiene. No es el momento de bajar los brazos, tenemos un partido muy importante mañana", declaró el veterano defensa en una rueda de prensa antes del encuentro de Liga Europa contra el Rapid de Viena.

"Seguro que salimos mañana a hacer un gran partido", declaró el jugador italiano, que insistió en que la suerte no acompañó al equipo amarillo en los últimos encuentros. "Creo que jugamos en la liga y también en Copa un buen partido, pero con un poco de mala suerte no ganamos, esto nos tiene que dar mas fuerza. No hay otra solución que trabajo y esfuerzo. Todos los días día tratamos de encontrar soluciones para salir de abajo", recalcó.

"Tenemos que ver un poco las cosas de forma más positiva", insistió.

Bonera aseguró que se sentía bien para disputar el partido y que sería un error que porque el Villarreal ganó en casa 5-0 al Rapid este encuentro será fácil.

El Villarreal afronta la cuarta jornada de la Liga Europa con la necesidad de ganar para afianzar su pase a la siguiente ronda en esta competición, a lo que suma la necesidad de romper su racha negativa de resultados en los últimos partidos.

El equipo castellonense debe recuperar sensaciones y confianza, ya que suma tres partidos en los que no ha sido capaz de ganar y en los que ha dejado escapar el resultado en dos ocasiones. Jugadores y técnico esperan romper esta racha negativa con una victoria en Viena, ante un equipo al que ya fueron capaces de ganar por goleada como locales en la anterior jornada (5-0).

El Villarreal, que llega a este partido con cinco puntos, depende de sí mismo, aunque la victoria les dejaría muy cerca de certificar su pase a la siguiente fase. Para este encuentro, el equipo de Javi Calleja llega con las bajas de Bruno Soriano, Javi Fuego y Carlos Bacca lesionados, a las que se suman las ausencias de Jaume Costa, sancionado, y Manuel Iturra que no está inscrito en esta competición.