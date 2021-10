Danjuma: "Estoy muy feliz y con mucha hambre de hacer más cosas"

Vila-real (Castellón), 5 oct (EFE).- El centrocampista neerlandés del Villarreal, Arnaut Danjuma, señaló en declaraciones facilitadas por el club que está "muy feliz" en el club, por el que fichó este verano, agregó que tiene "hambre de hacer aún más cosas", pese a su espectacular arranque de temporada, y agradeció el trato recibido por su entrenador,



?Me siento muy bien aquí. Tengo mucho que agradecerle a Unai Emery, ya que está muy pendiente de mí en los entrenamientos, habla mucho conmigo, y me da mucha confianza. Además, el club y el presidente tenían mucha confianza en mí desde el primer momento y eso es muy importante. A lo que se añade que me he adaptado muy bien al club y a su cultura, lo que en lo está poniendo más fácil. Estoy bien aquí, y debo agradecer al entrenador, ya que es el que me hace rendir en el campo?, apuntó.



El futbolista internacional, que tras ser declarado el mejor jugador del partido el pasado miércoles en el partido de Liga de Campeones ante el Manchester United anotó dos goles el domingo en la victoria de su equipo ante el Betis señaló que "estoy muy contento por el partido del domingo, creo que somos un equipo fuerte en casa y que hemos jugado a buen nivel todos los partidos de local. El problema es que a veces nos costaba finalizar y marcar goles. En este partido ya se nos dio, marcamos dos goles y no encajamos".



Danjuma, que ha anotado cuatro goles en los seis partidos de laLiga que ha disputado y se ha convertido en una de las sensaciones del campeonato, admitió: "Mis estadísticas son buenas hasta ahora, pero esto solo acaba de empezar. Tengo más ganas de rendir para el equipo, tengo hambre y la determinación de rendir bien para el club?.



?A veces juego como delantero, es algo que me gusta. Emery tiene una manera inteligente y de jugar conmigo en los partidos. Habla mucho conmigo y me dice lo que quiere que haga. Me siento bien en el lugar que me toque jugar, ya sea como extremo o delantero, ya sea con un 4-4-2 o un 4-3-3. Mientras marcó goles soy feliz, muy feliz?, concluyó.