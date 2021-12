El Villarreal regresará este martes al trabajo pendiente de Alcácer y Danjuma

Villarreal (castellón), 27 dic (EFE·).- El Villarreal regresará este martes por la tarde a los entrenamientos tras seis días de descanso con una sesión que estará marcada por la situación de dos jugadores de peso como Paco Alcácer y Arnaut Danjuma.

Ambos jugadores se marcharon de vacaciones lesionados, lo que hace que ahora mismo sea una incógnita su situación, ya que en ambos casos se dio a conocer que sufrían molestias pero no se dio un diagnóstico claro de su lesión y un tiempo estimado de baja.

En el caso de Arnaut Danjuma, el delantero neerlandés arrastra molestias en su tobillo desde su última convocatoria con su selección, lo que ya le hizo jugar su último partido en Bérgamo el pasado 9 de diciembre.

Desde ese día ha desaparecido de las alineaciones y de los entrenamientos, mientras que Paco Alcácer, tras jugar el partido de Copa ante el Sanluqueño, ya no viajó a San Sebastián por unas molestias musculares, aunque desde el club no se ha dado a conocer más, aunque en principio no reviste gravedad.

Otros lesionados son el centrocampista francés Francis Coquelin y el defensa Rubén Peña, ambos fuera del equipo por un tiempo. En el caso de Coquelin, el jugador tiene problemas en el talón, lo que le ha hecho parar y afrontar un tratamiento de recuperación del que no se conoce tiempo de baja.

En el caso de Rubén Peña, su operación de clavícula de hace dos semanas le tendrán un mínimo de dos meses inactivo.

En el regreso al trabajo del equipo castellonense, Unai Emery no va a contar con los jugadores africanos que están en la Copa de África, como son el argelino Aïssa Mandi, el marfileño Serge Aurier, el senegalés Boulayé Dia y el nigeriano Samu Chukwueze.