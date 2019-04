El último despegue del 'Aeroplanino': Florencia y Sevilla, los equipos de su destino

Vincenzo Montella es oficialmente el nuevo entrenador de la Fiorentina. Casi un año después de su destitución como técnico del Sevilla, el 'Aeroplanino' vuelve así a la pista con muchas ganas de revancha. El italiano ha firmado un contrato hasta el 30 junio 2021, cobrará 1,5 millones de euros netos por temporada y volverá a abrazar a Luis Muriel, su pupilo en Nervión y mejor fichaje de enero de toda la Serie A junto con Krzysztof Pi?tek.

Un regreso totalmente inesperado, considerando el triste epílogo de la primera aventura de Montella en el banquillo de la 'Fiore'. Y pensar que lo que escribió la palabra 'fin' a una linda historia de amor fue exactamente la doble derrota ante el Sevilla en la semifinal de Europa League de la 2014/2015, enfrentamiento en el que no hubo partido. "Mi Fiorentina se merece más respeto -declaró tras el 0-5 total (3-0 en el Sánchez-Pizjuán y 0-2 en el Franchi)- , los pitos son exagerados. Nuestra afición no ha entendido cuál es nuestra dimensión". Palabras que no gustaron a nadie, desde el club hasta los tifosi, y produjeron una fractura irreparable culminada en la destitución del 8 de junio.

Una falta de química, que sin embargo en las últimas horas ha reaparecido clamorosamente. Después de hacerle un guiño a la Fiorentina en un programa de televisión del domingo pasado ("con el club ya nos hemos aclarado, en Florencia viví tres años maravillosos y tengo muy buenos recuerdos"), Montella ha decidido aceptar un reto muy complicado: revitalizar a un equipo deportivamente muerto, en un ambiente hostil, e intentar remontar a la Atalanta en la vuelta de la semifinal de Coppa Italia del 25 de abril, además de empezar un nuevo proyecto de cara a los próximos años.

Tras los fracasos con Sampdoria, Milan y Sevilla, Vincenzo Montella mira así hacia su pasado para redimirse en el mundo del fútbol. Enseñar a esta Fiorentina a jugar a la pelota, llevarla de nuevo a un escenario europeo y ganar el primer trofeo de la época Della Valle: esta es su nueva apuesta. Una apuesta arriesgada, que muestra una vez más su gran carácter, pero también un paso atrás que decidirá definitivamente su futuro.

¿Quién es de verdad Vincenzo Montella? ¿Un simple joven con potencial o un entrenador que puede hacer la diferencia? Florencia-Sevilla-Florencia, el destino ha vuelto a jugar con el 'Aeroplanino', poniéndole por delante quizás el último despliegue importante de su aún breve carrera. Precisamente en el único equipo en el que consiguió triunfar.