Florencia ya se enamoró de Luis (Nazário) Muriel

Luis (Nazário) Muriel. La afición de la Fiorentina ya tiene a su nuevo ídolo y Stefano Pioli sueña con el 'heredero' de Ronaldo Luís Nazário de Lima en la Serie A. ¿Cómo no enamorarse de un funambolista con su genio y fantasía? Florencia llevaba muchos años sin ver a un talento del nivel de Adrian Mutu o Giuseppe Rossi, un jugador capaz de decidir los partidos y animar con sus jugadas a todo el equipo.



Si lo primero que había despertado la atención de los futboleros italianos era su forma física precaria, en muy poco tiempo el delantero colombiano ha vuelto a sonreír y, sobre todo, a regalar alegría con la pelota. Tras el maravilloso doblete en su debut de campeonato contra la Sampdoria -dos goles que recordaron a todos las magias del brasileño Ronaldo en el Inter, con respecto a técnica, velocidad y definición -, hoy fueron suficientes apenas cuatro minutos en Verona para que Muriel pudiera abrir el marcador ante el Chievo. Victoria final por 4-3 y Luis de nuevo entre los hombres del partido.



Un comienzo de temporada tan increíble como inesperado, que en la Fiore ni siquiera el más optimista hubiera podido esperarse. De hecho, el último jugador que había conseguido marcar un gol en sus primeros dos partidos de Serie A con los viola había sido Luca Toni en septiembre 2005 (dos goles, uno per encuentro). Bien, en las mismas jornadas Muriel lo hecho aún mejor: tres goles y rol de líder del equipo asumido enseguida junto con Federico Chiesa.



Su rendimiento ya parece haber convencido a los directivos del club: para el colombiano, llegado cedido hasta junio al principio de este mes, están listos apróximadamente 15 millones de euros. Porque este Muriel no es el que vieron en Sevilla. Este Muriel sigue teniendo el fútbol en la sangre, como siempre, pero manda y define como nunca ha hecho en su carrera. Y porque este Muriel, a pesar del intento 'last-time' del Milan, respetó la palabra dada en diciembre a Pantaleo Corvino.



La Fiorentina necesitaba justamente un delantero como él. Para despertar a Gio Simeone, no dejar demasiado aislado a Fede Chiesa, superar sus problemas psicológicos delante de la portería... Y la primera operación del mercado de invierno italiano ya tiene pinta de obra maestra. Sin embargo, queda mucho por venir y solamente continuando así - con estos números, con estas jugadas y con esta gran personalidad - Muriel podrá por fin gritar al mundo: "Consagración". Además, tiene solo 27 años...





Tercer gol en dos partidos de Luis Muriel con la Fiorentina. Im-pre-sio-nan-te (??@calciovideos2)



