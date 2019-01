Brutal doblete de Muriel con la Fiorentina

Luis Muriel, delantero del Sevilla cedido en la Fiorentina hasta final de temporada, ya sabe lo que es marcar con la elástica 'viola'. En su segundo partido con el cuadro de Florencia, en el primero disputó 64 minutos ante el Torino, el colombiano ya ha perforado la red rival y lo ha hecho con un auténtico golazo.

El cafetero recogió el balón en el centro del campo escorado en banda izquierda, con una arrancada con potencia y un autopase se plantó en el área para batir por bajo al portero de la Sampdoria. No celebró el gol ante uno de sus exequipos. Pese a que Muriel adelantó a los suyos, poco después la Sampdoria empató por mediación de Gastón Ramírez.

Ya en la segunda parte, de Muriel volvió a adelantar a la Fiorentina con otra cabalgada desde su propio campo que finalizó a la perfección cruzando el balón. Sin embargo, el veterano Quagliarella volvería a empatar desde el punto de penalti para poner el 2-2 en el 81' y en el 85', hacer el 2-3 para la remontada de la 'Samp'. Ya en el tiempo añadido, el exbético Pezzella, hizo el definitivo 3-3 en un partido vibrante.

Cabe recordar que el Sevilla incluyó en la cesión de Muriel a la Fiorentina una opción compra cifrada en unos 14 millones de euros. Si el colombiano recupera su mejor nivel en la Serie A, la escuadra 'viola' tendrá fácil ejercer dicha opción.

