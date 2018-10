Testigos de la historia

Al final del ramal de Campos en Medina de Rioseco, la embarcación turística Antonio de Ulloa recuerda al ilustre sevillano, padre del 'Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León' en el siglo XVIII. La dársena, remanso de paz y mirador panorámico de sinigual obra de ingeniería, aloja al barco y recibe cada año los ecos del puñado de románticos que se involucran en el Gran Premio Canal de Castilla. La 'Roubaix patria', como ya algunos la califican, concentra elementos lúdicos, culturales y deportivos. Convivencia, vestigios románicos y kilómetros de travesía por las polvorientas sirgas, esos caminos no asfaltados y paralelos al agua que pastorea el Canal.

La cuadratura del círculo para los ciclistas aficionados citados este fin de semana, que ya salivan con la IV edición retro del sábado, con esa llamada de lo salvaje hacia el 'sterrato' castellano en la que sólo se permiten bicicletas de carretera anteriores a 1987. Aquellas viejas 'burras' con cables de freno por encima del manillar, pedales con rastrales y palanca de cambios en el cuadro. La indumentaria tampoco debe desentonar. Sólo maillots con solera, si el físico aguanta, o de diseño vintage. Todo a la antigua usanza para no provocar la mueca de desaprobación de los organizadores, quienes, fieles a su 'storyboard', cuidan al detalle la puesta en escena. Y con dos rutas según las piernas, una corta de 67 km y otra larga de 96. El domingo, el Encuentro de Clásicas se reduce a 20 km de marcha a ritmo de paseo con bicicletas del mismo corte y ropa de calle de época. A lo que se unen mercadillos, presentaciones de libros, la rica gastronomía de la zona, exposiciones, visitas guiadas al Canal y, este año, hasta un homenaje a Federico Martín Bahamontes. ¿Quién da más?





Realidad aumentada

Reza la leyenda que hubo un tiempo en que una ardilla podía cruzar España brincando de árbol en árbol. Lo que no ofrece dudas es la posibilidad actual de peinar el mapa histórico y cultural, casi cada rincón del país, a la vez que se practica deporte.



ANDALUCÍA

Un vergel para quienes no renuncian a algo más que sudar y quemar calorías. Desde el Maratón de Sevilla, con todo el esplendor del siglo XVI en el itinerario, a la Nocturna de la Alhambra en marcha nórdica. Optar por los deportes acuáticos en Tarifa implica sondear el punto en el que se inició la conquista musulmana a principios del siglo VIII. Y decantarse por la Carrera Nocturna Entorno de La Rábida permite seguir los pasos de Cristóbal Colón. Pero tal vez el reclamo 'cabeza de cartel' sea el Cross Internacional de Itálica, donde el corredor popular tiene al alcance trotar junto al anfiteatro y las termas de la antigua ciudad romana que vio nacer a los emperadores Trajano y Adriano.

EXTREMADURA

El Medio Maratón Mérida, Patrimonio de la Humanidad traslada a los participantes a Augusta Emerita. La ruta rinde visita al Conjunto Arqueológico de Morerías, la Loba Capitolina, el Puente Romano, el Pórtico del Foro Municipal, el Templo de Diana€ En la provincia de Cáceres, la Carrera Popular Cuacos de Yuste merodea por la casa de Jeromín (don Juan de Austria) y los dominios de Carlos I, a tiro de piedra del Monasterio de Yuste y el cementerio alemán donde descansan soldados nazis y de la Primera Guerra Mundial.

CASTILLA-LA MANCHA

La Ruta BTT Camino del Cid se compone de unos 1.500 kilómetros por los que rastrear la huella de Rodrigo Díaz de Vivar. Obviamente, además de por Guadalajara, el trazado se extiende por Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

MURCIA

La Carrera Arqueológica Nocturna Arx Asdrubalis recorre las cinco colinas fundacionales de Cartagena, así como las calles del casco antiguo y los principales yacimientos del centro de la que fuera una arteria del llamado Estado púnico.

COMUNIDAD VALENCIANA

Los itinerarios históricos en bicicleta no sólo apuntan al Cid Campeador, también a otros personajes notables. Valga como ejemplo la Ruta de Jaime I en BTT por el valle de Albaida.

CASTILLA Y LEÓN

La Carrera Popular Batalla de Arapiles revitaliza uno de los epicentros de la Guerra de la Independencia Española. Los atletas se adentran en los alrededores de las colinas conocidas como Arapil Chico y Arapil Grande, escenarios de este episodio el 22 de julio de 1812. La batalla tuvo como resultado la decisiva victoria del ejército anglo-hispano-portugués al mando del general Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, sobre las tropas napoleónicas dirigidas por el mariscal Marmont. La región de Castilla y León también puede presumir de su Cross de Atapuerca, enclave para correr junto a algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica.

COMUNIDAD DE MADRID

La capital del Reino ofrece numerosos eventos histórico-deportivos en su calendario. Por ejemplo, la Carrera Popular La Penitencia de los Austrias rememora los tiempos de la dinastía de los Habsburgo, mientras que el Medio Maratón de San Lorenzo de El Escorial vislumbra continuamente en el horizonte la ensoñación de Felipe II modelada por Juan de Herrera.

GALICIA

La MediaSan do Camiño propuso en su día un medio maratón a través del Camino de Santiago, con paso incluido por el Monte do Gozo y final en un recorrido urbano de la capital gallega hasta arribar a la emblemática Plaza del Obradoiro.

ASTURIAS

La Lagos de Covadonga Ride By Movistar salpimienta la actividad física con la belleza paisajística de los Picos de Europa y la historia de España. Esta marcha cicloturista de 110 kilómetros constituye una buena oportunidad para sondear el lugar donde don Pelayo inició la Reconquista en el año 722. Los Lagos de Covadonga, la Basílica o la Santa Cueva, regalos de la inscripción. Otra interesante propuesta es la Carrera Popular del Jurásico. En la Playa de la Griega, dentro de la ruta, se conservan algunas de las mayores huellas de dinosaurio del mundo.

CANTABRIA

Da cobijo a la Peregrino´s Trail. Su modalidad más emblemática (carrera de montaña) conecta la Cueva de El Soplao, de enorme riqueza geológica, con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, custodio de la reliquia de más renombre del país, el Lignum Crucis. Como sucede en León, Asturias o los Pirineos, los alpinistas y senderistas no tienen excusa para no pasarse.

PAÍS VASCO

Las regatas de traineras rescatan el espíritu de los antiguos cazadores de ballenas. Y no sólo es cosa de profesionales, la experiencia amateur no resulta un imposible. En el País Vasco mandan la montaña y rutas cicloturistas como la Retrobike Enkarterri, con reclamos mineros, indianos, renacentistas o relacionados con el ferrocarril. El avituallamiento durante la prueba no incluye barritas energéticas ni geles, sino vino, pan, salchichón o membrillo.

NAVARRA

El Juan Miguéliz Leyre Trail en la Sierra de Leyre es uno de los platos fuertes de Navarra. Como perpetuaron desde la Diputación Foral, "Leyre es la reliquia mayor de Navarra. Tal vez no existiría Navarra si no existiese Leyre. En sus viejas piedras está la razón del Reino Pirenaico, que nació precisamente en estas sierras y en estas tierras".

LA RIOJA

La denominada Rioja Wine Ultratrail desemboca en San Millán de la Cogolla, Cuna del Castellano por las Glosas Emilianenses.

CATALUÑA

El Maratón de Barcelona supone una invitación a sumergirse en el modernismo catalán. Pero existen alternativas más 'osadas'. En el entorno del Parque Nacional de Aigüestortes se puede disfrutar del deporte y de una amplia muestra del románico de la región. Trail, MTB, escalada, duatlón, vía ferrata, orientación€ Casi todo es posible.

ARAGÓN

La BTT La Dolorosa conduce a dos de los pueblos medievales más señeros de España: Sos del Rey Católico y Uncastillo.

BALEARES

El Maratón de Palma constituye una forma diferente de empaparse del gótico levantino, del que la Catedral de Santa María es su máximo exponente.

CANARIAS

No todo es turismo paisajístico. El Triatlón de Gran Canaria o cualquiera de las carreras de la isla pasan muy cerca de la Casa de Colón, una institución cultural erigida sobre los restos de la Casa del Gobernador que pisó durante su viaje a América el Almirante de la Mar Océana.

CEUTA

La Carrera Cívico-Militar Cuna de la Legión permite visitar algunos de los puntos históricos de la Ciudad Autónoma.

MELILLA

La Carrera La Africana basa su conexión histórica en la organización por parte del Tercio Gran Capitán de la Legión de Melilla y recorre enclaves de interés.