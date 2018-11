Perales, Blasco, Chapado y Míchel plantean que ley escuche a los deportistas

La nadadora paralímpica Teresa Perales, el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, y los retirados Miriam Blasco (judo) y José Miguel González "Míchel" (fútbol) piden que la nueva ley atienda las necesidades de los deportistas y se adapte a la realidad actual del deporte.



Los cuatro participaron en la última jornada parlamentaria sobre "Propuestas para un nuevo marco jurídico del deporte" celebrada en el Senado, donde intervinieron en una mesa redonda titulada "Cuarenta años de deporte y Constitución". "Estamos en un momento clave. Debemos ser más proactivos y responder a la pregunta de qué significa el deporte en este país y qué pretendemos que sea. Hay que definir cosas como el papel de las federaciones, la representatividad de la mujer, cómo desarrollar la práctica deportiva, cómo va a ser la financiación para que más empresas se sientan interesadas en promocionarlo", dijo Chapado.



El exatleta comentó que solo la celebración de la jornada y la mesa redonda de este lunes en el Senado ya era una clara demostración de todo lo que ha cambiado el deporte en España desde la aprobación de la Constitución hace 40 años y deseó que "el deporte sea parte del debate". "El deporte debe ser considerado como una actividad básica de la vida diaria. Me gustaría que se incluyera el deporte paralímpico sin miedo en la nueva ley pero con mucho consenso", planteó la medallista Teresa Perales.



La aragonesa recordó las dificultades de hace años para entrenarse cuando empezó, como cuando el equipo llegó a concentrarse en un reformatorio de menores por amistad del alcalde con la federación, y señaló que "el cambio radical lo supusieron los Juegos de Barcelona" y después la inclusión del deporte paralímpico en el programa ADO.



Miriam Blasco, primera mujer española que ganó una medalla en unos Juegos en Bardelona 92 y exsenadora del partido Popular, destacó que "todo el mundo esté remando en la misma dirección" en la elaboración de la nueva ley. "Se que está en buenas manos, pero que no nos quedemos solo en la la ley. Hay que trabajar en cosas como las titulaciones deportivas. La ley del 90 es una buena ley y cambiándola esto no va a ser la panacea. Yo entré en política porque quería intentar que el deportista estuviera en las mejores condiciones. Durante muchos gobiernos se han hecho cosas puntuales para evolucionar y se ha evolucionado", opinó.



También el ex futbolista del Real Madrid y la selección española Míchel consideró que en los últimos 40 años "se ha mejorado mucho, pero es el momento de hacer cosas" y pidió que "se escuche mucho al deportista que va a ayudar a que la ley sea más justa". "A mí me tocó vivir la primera huelga del fútbol y luego otra. Aquí se ve más el deporte como una cosa lúdica y no de formación, pero el deporte educa e integra y también hay que buscar salidas para cuando el deportista acaba su carrera. Tenemos que hacer una legislación más acorde a lo que es nuestro país", apuntó.