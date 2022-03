Asier Martínez: "Contento pero me he quedado con esa pequeña espina"

Belgrado, 20 mar (EFE).- El navarro Asier Martínez, cuarto en la final de 60 m vallas de los Mundiales en sala, se declaró "contento" aunque le quedó "esa pequeña espina" de no haber ganado medalla en una llegada muy apretada, fuera del claro ganador, el estadounidense Grant Holloway.

"Estoy contento. Faltaba poco, pero bueno. Me he quedado con esa pequeña espina porque llegaba apretado. Pero estoy feliz, hice una buena actuación. He sido competitivo, sobre todo me he visto competir con gente buena y estoy feliz por ello", comentó el español.

"Mi punto álgido ha sido la semifinales y una vez estando en la final sólo me quedaba disfrutar. Nada tenía que perder y por eso iba tan relajado, algo que en mi caso suele ser clave. Enfoco la temporada en aire libre. Este test lo he aprobado con buena nota y por lo tanto a pensar de cara a los 110", apuntó.