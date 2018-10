Un espía 'sevillano' en Rusia

El almeriense Paulino Granero se ha convertido en una voz autorizada como 'espía' a la hora de abordar los enfrentamientos de equipos hispalenses contra conjuntos rusos. El otrora preparador físico del Betis lo es ahora de la selección rusa (estuvo en el pasado Mundial), no renovando su compromiso con el CSKA de Moscú por "razones personales".

"El Krasnodar anda muy bien", señala de cara al duelo de mañana contra el Sevilla en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League: "Es segundo detrás del Zenit. Se trata de un equipo compacto. Han perdido a Smolov, que se ha marchado al Lokomotiv, que era de los mejores delanteros. Sin embargo, cuenta con una delantera con pegada. El sueco Claesson pasa por un gran momento", manifestó en declaraciones a Radio Marca.

Se trata de un equipo de gran capacidad realizadora (ha marcado 17 goles en Liga, sumando tres más contando su debut europeo y un choque en la copa rusa), al igual que el Sevilla, por lo que espera un encuentro atractivo. "Esperemos que se vea un partido bonito. El Sevilla está en un momento de forma espectaular; es el favorito, aunque el Krasnodar muy buen equipo", señaló.

Granero desgranó las virtudes y defectos de los rusos. "Lo más flojo es la defensa, pero arriba tiene mucho peligro. Juegan con un 1-4-3-3, con un centro del campo creativo. Mamaev es muy técnico, de mucha calidad, bien secundado por Kaboré y Gazinskiy; éste, una referencia en la seleccion, autor del primer gol del Mundial", destacó, añadiendo que: "Si entra el uruguayo Pereira también se trata de un futbolista muy técnico. Y ojo en los últimos minutos si entra un chico de 18 años (Suleymanov), ruso, rápido y habilidoso. Lleva tres goles en apenas veinte minutos. Bajito, pero tiene gol y es muy rápido".

En el plano físico, dado que el Sevilla llega con una carga de minutos agravada por las lesiones de varios de sus futbolistas, Granero consideró, pese a ello, que el Sevilla es superior. "Es más fuerte físicamente que el Krasnodar. Otra cosa es lo que dictamine el ritmo de juego del partido. El central bielorruso (Martynovich), no es rápido; el serbio (Spajic), tampoco es suficientemente rápido. En los laterales, Petrov sí es explosivo y Cristian Ramírez es muy rápido. No obstante, me da la impresión que no llegan al minuto noventa bien; en el 75' bajan y bastante, sobre todo, Mamaev, al que le cuesta llegar al 75'. Técnicamente es buenísimo, pero le cuesta llegar ahí", indicó.

Por último, se está hablando de las rotaciones que pueda introducir Pablo Machín, aunque Granero apunta un aspecto importante: "El Krasnodar tiene el domingo contra el Zenit (líder). No sé qué hará el entrenador. Europa es importante, pero se juegan estar cerca del Zenit y que no se le escape (está a tres puntos). La liga rusa es corta y como coja una distancia de seis o siete puntos se le complicaría la Liga".