Los deberes invernales de Caparrós

La planificación de la temporada en el Sevilla avanzó el pasado verano con un ritmo lento y rodeado de incertidumbre, con las sensaciones de estar dando algún que otro bandazo y de que el mercado estival cerró sin que los nervionenses tuviesen cerrado del todo el boceto de plantilla que habían dibujado Pablo Machín, Joaquín Caparrós y José Castro. El tiempo, sin embargo, les ha dado la razón a los gestores blanquirrojos y el equipo es el líder y el segundo equipo más realizador de Primera división a pesar de que no ha tenido suerte con las lesiones de Escudero, Mercado, Gonalons, Amadou, Aleix Vidal... Ante esta situación, surje una pregunta obligada. ¿Debe reforzarse en el mercado invernal?

La idea del club era paliar en enero las carencias que habían quedado al inicio de la campaña. Así lo aseguraron públicamente y con esos deberes empezó la temporada Caparrós. Especialmente, tenían en mente reforzar al equipo con algún central más para cubrir el hueco que dejó Nico Pareja -traspasado a Tigres- y reforzar la defensa, que ha sido la demarcación que más ha sufrido la plaga de lesiones. Carriço ha ofrecido un rendimiento espectacular y eso ha paliado la lenta adaptación de Gnagon.

La otra carencia marcada en la agenda del utrerano estaba en la delantera, sobre todo, si se acaba confirmando la salida de Luis Fernando Muriel -el Sporting Clube ha vuelto a interesarse por él-, quien no ha sido capaz de discutir el puesto a unos inspirados André Silva y Wissan Ben Yedder. La temporada es larga, hay tres competiciones en liza y el portugués y el franco-tunecino van a necesitar más competencia de la que suponen hoy en día el colombiano y un Quincy Promes que aún no ha ofrecido el nivel que se espera que pueda dar. La segunda línea, con Sarabia, Franco Vázquez o Banega ha sido la que ha asumido la autoría de los goles que se les han escapado a la dupla titular de Machín, que ha marcado el 66,6% de los tantos del Sevilla en LaLiga (12 de 18).

El club intentó hasta última hora hacerse con los servicios del central del Girona Juanpe, además de sondear opciones que no cristalizaron como las de Caleta-Car, Leujenne o Nkoulou. Más amplio fue su abanico en la delantera, donde tocó desde objetivos codiciosos como Maxi Gómez, Michy Batshuayi o Mariano, hasta complementos de varios escalones por debajo como Fran Sol (Willem II), Pedro (Fluminense), Borja Mayoral (quien acabó en el Levante) o Portu, que incluso llegó a darse por fichado y que llegó a quedarse fuera de la convocatoria de su equipo ante la inminencia de su salida.

El hecho de mantener los pies en el suelo a pesar del privilegiado momento que vive el equipo, hace que el club siga teniendo muy viva la intención de reforzarse en el mercado de enero. Al menos, así de claro lo ha admitido el entrenador, Pablo Machín, en una entrevista con el diario Marca. "Es obvio que tendremos que reforzar la plantilla. Sabéis que ya se habló de traer por lo menos dos posiciones y al final se decidió que no vendrían y que lo valoraríamos más adelante, para ver si podíamos encontrar a los jugadores ideales en el mercado de invierno. Eso seguro que se está planteando. También tenemos contacto directo con el fútbol base, pero yo no soy el que tiene que poner al futbolista. Tiene que llamar él a mi puerta y si no me entero, la tiene que tirar".

Al margen de la defensa y la delantera, el resto de la plantilla parece compensada. Los laterales están bien cubiertos con Jesús Navas, Aleix Vidal, Escudero y un Arana en clara progresión según ha ido teniendo minutos. También estará bien armado el centro del campo cuando vuelvan Gonalons y Amadou, gracias sobre todo a la opción que le ha dado al entrenador la reconversión del 'Mudo' Vázquez para acompañar a Banega o Roque Mesa y la puntual vuelta de Sarabia a su posición natural, por dentro, como volante o mediapunta; al margen de la presencia del inédito Borja Lasso. En este hecho ha tenido mucho que ver el cambio de dibujo para hacerle hueco en el once a un pujante Ben Yedder. Con el paso del 1-3-4-2-1 a un 1-3-3-2-2, las bandas ahora son propiedad exclusiva de los carrileros.

Por último, en la portería tampoco se esperan muchos cambios. Si bien es cierto que tras las salidas de Sergio Rico y David Soria se esperaba que llegase algún otro meta además de Tomas Vaclik -una de las sorpresas más agradables del inicio de curso-, finalmente el club optó por dar confianza a una de las mayores esperanzas de la cantera, el internacional sub 21 Juan Soriano. Eso sí, de momento el joven cancerbero no ha tenido ni un minuto, ya que lo ha jugado todo el checo, todo un seguro de vida.