Alberto Moreno no seguirá en el Liverpool y ya estudia ofertas

La prensa inglesa filtra que se debe a que Jürgen Klopp prefiere al canterano Adam Lewis, quien llega empujando con fuerza y que se trata, desde luego, de un buen proyecto de futbolista, pero la realidad es que Alberto Moreno (26) tiene decidido no renovar ni negociar más con el Liverpool FC, pese a que el club inglés le ha llegado a poner más sobre la mesa que otros clubes.

El caso es que el otrora canterano del Sevilla FC acaba contrato en junio y va a salir como agente libre el próximo verano, tal y como informó ESTADIO el pasado 12 de septiembre. Y, por lo tanto, podrá firmar con el club que desee a partir del próximo 1 de enero.

En Nervión han tratado que regrese en distintas ocasiones desde que se fue y, por su estilo ofensivo, encajaría a la perfección con Pablo Machín, pero ahora mismo no sería una necesidad, pues el capitán Sergio Escudero (29) tiene contrato hasta 2021 y Guilherme Arana (21), quien empieza a soltarse, hasta 2022.

A Alberto Moreno, pese a que Klopp le va a dejar sin jugar partidos importantes toda la temporada, no le faltan pretendientes, en cualquier caso. Gusta al SSC Napoli, por si se fuese Faouzi Ghulam (muy del gusto de Monchi, cuando estaba en el Saint-Étienne), podría volver a los brazos del de San Fernando o regresar a LaLiga, para jugar en un Atlético, un Villarreal CF o un Valencia CF. Quién sabe.

De momento, no se ha comprometido con otro club. Lo que tiene claro es que no va a seguir en el Liverpool FC. Para el Sevilla FC, sería una gran ocasión para repetir la 'operación Navas', en la que recuperó gratis a un sevillista de corazón y nivel. La pelota está en el tejado de Caparrós. El lateral izquierdo no lo dudaría ni un segundo.