Machín anuncia rotaciones, pero sin revolucionar el once

El partido de Europa League frente al Akhisar será una buena oportunidad para que Pablo Machín introduzca cambios en su once titular. El técnico ha explicado que hay futbolistas que necesitan descanso y otros que se merecen gozar de minutos. "Habrá cambios para refrescar y porque hay gente que se lo está ganando. Hay gente que tiene que demostrar. No hay que hacer un cambio radical porque si el partido no va todo lo bien como queremos se carguen las tintas y digan que no sirven y los titulares sí. Tenemos que darle una vuelta al once y las alternativas en el banquillo. Habrá cambios", ha explicado

En este sentido, Machín agradece que la enfermería vaya mejorando. "Poco a poco se va desalojando la enfermería. Esperemos que no se llene. Mercado tuvo su adaptación por la molestia de Kjaer que parece que no será grave. Escudero y Amadou siguen su proceso, nos falta Gonalons, que se puede integrar la semana que viene. Esto nos va a hacer más fuertes. Curiosamente cuando más dificultades hemos tenido, mejor nos ha ido. En la dificultades manejas alternativas que quizá no considerabas. Cuando hemos estado mal hemos dado con futbolistas que nos han aportado cosas que pensábamos que no podían dar, como la implicación defensiva", ha indicado el técnico, que en cualquier caso quiere mantener la buena dinámica: "Más posibilidades tenemos con los jugadores recuperados, pero mejorar lo que hemos hecho hasta ahora en números y sensaciones será complicado. Tenemos que alargar la dinámica. Sabemos que podemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora".

El Akhisar intentará dar la campanada en el Sánchez-Pizjuán y Machín no quiere concesiones: "No es un equipo conocido. A nadie le regalan estar en la Europa League. Han perdido los dos partidos, van últimos... pero lo que hablábamos antes de las paradojas. Si pensamos que con la teórica superioridad vamos a ganar, vamos por detrás. En su liga han ganado al líder. Tienen futbolistas conocidos, algunos de LaLiga. Tenemos que meter las ocasiones, que el público piense que no se gana con la gorra. Para seguir con todas la opciones tenemos que ganar este partido y tener todas las opciones en la cabeza".

Preguntado sobre si prefiere ganar un título o acabar en Champions, Machín tiene claro que prefiere una conquista: "Un título de Copa sería para estar orgulloso. LaLiga sería la leche, pero no estamos llamados a ello. La competición europea es la historia del Sevilla. Los títulos siempre están por delante en la historia de la clasificación. Me quedaría con un título, pero si además hacemos una buena clasificación, mejor".

Eso sí, algún día sueña con estar en la Champions: "Entrenar al Sevilla es algo que está al alcance de pocos, jugar competición europea también. Mi objetivo es mejorar en el entranamiento, el partido, el siguiente... y luego lo que tenga que llegar, llegará. Tener un objetivo lejano no es nada. Hay que trabajar para conseguirlo".