Amadou llega para tapar las carencias

Más que una oportunidad, era un arma de doble filo. Un oponente peleón, un terreno de juego resbaladizo con el césped levantado y el balón saltando cuál conejo silvestre... Eso y que no jugaba de titular desde el 23 de agosto por lesión. Desde luego, no se daban en Villanueva de la Serena las condiciones ideales para reinvindicarse; sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de los miembros la 'unidad B' que le acompañaban en el once, Ibrahim Amadou dio ayer un paso adelante para alivio de un Machín necesitado de abrigo para una plantel que -lesiones al margen- se le está quedando corto.

El franco-camerunés echó una mano como central, posición mermada por las bajas de Mercado y de Kjaer, y se ofrece para blindar una medular a la que le hace mucha falta su físico. Con muy poco, sólo tirando de anticipación y de músculo, Amadou demostró ayer que tiene mimbres para serle muy útil al equipo en un tramo de la temporada en el que el calendario va a redoblar su exigencia en las tres competiciones.