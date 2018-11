"Seguir vinculado al Sevilla sería muy bonito"

La primera pregunta la realiza Javi Varas. Había esperado a la tranquilidad de la sala de juntas de la redacción de ESTADIO para preocuparse por el repentino adiós de un joven sevillista de mi familia. Él sabe lo que es perder a dos compañeros por las mismas circunstancias cardíacas (Parra y Puerta) y mostró su pesar más sincero segundos antes de afrontar la entrevista con la honestidad y la cercanía características de un portero que a los 20 años compaginaba su trabajo de administrativo con los entrenamientos del San José en Preferente y que ha sabido valorar en su medida cada logro en su carrera. Ahora se encuentra sin equipo tras su salida desagradable del Granada ya fuera de mercado y se prepara exhaustivamente por si se presenta una posibilidad interesante para él y para su familia. Mientras, como un socio más de su Sevilla, se ilusiona con el proyecto de Pablo Machín, disfruta de los suyos y hace un hueco para departir en ED sobre su pasado, presente y futuro y ofrecer, desde su experiencia, su visión sobre lo acontecido entre los tres palos nervionenses y la llegada de Tomas Vaclik, un meta que "maneja todos los registros de la portería".

- Tras su salida del Granada, ¿cuál es su situación actual?

- La etapa en el Granada se acabó de una manera que ninguna de las partes quería, pero ya está cerrada en mi vida. Con la edad que tengo (36), estoy en un periodo de reflexión, de ver si surgen oportunidades que me puedan gustar a mí y a mi familia. Ahora estoy desconectado un poco del fútbol, aunque nunca se llega a estarlo del todo, disfrutando de muchas cosas que me he llevado mucho tiempo sin poder hacer, como disfrutar de los míos, de la ciudad, y acudiendo al campo del Sevilla como aficionado.

- ¿Echa de menos la acción?

- A lo largo de la carrera de un futbolista todo ocurre demasiado rápido y no te das cuenta de las cosas que vas dejando por el camino, porque vives muchas cosas positivas pero también negativas. Ahora que paras, el cuerpo se relaja mucho, y te das cuenta de que a veces es necesario un paréntesis, pero claro, luego las posibilidades de entrar son mas reducidas. El nombre se olvida rápido. Sigo pensando como futbolista, pero sé que el final está mucho más cerca que antes. En acción tenía la sensación de que había sufrido más que disfrutado en el fútbol, pero ahora echo la vista atrás y veo que he tenido una carrera fabulosa. Haber llegado más tarde a la elite me ha permitido valorar más cada momento.

- ¿Cuál es su plan de futuro, tanto inmediato como más allá de la portería?

- Estaremos atentos a si surge una oportunidad buena en el mercado de invierno. Tengo dos hijos y ya son la prioridad a la hora de tomar decisiones. Me salieron cosas fuera que las he rechazado porque no me convencían los términos. Me gustaría quedarme en España en un lugar que me motive, aunque tampoco descarto totalmente el extranjero. Ahora por las mañanas entreno para no perder la forma, porque en invierno cuando se entra hay que hacerlo para competir ya.

- ¿Y cuando cuelgue los guantes definitivamente?

- Quiero formarme, sacar los títulos (de entrenador de porteros y de entrenador). El fútbol ha evolucionado mucho y me tengo que formar, porque el futuro cambia mañana o pasado y me gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol.

- Y si pudiera ser en Nervión, mucho mejor, ¿verdad?

- Poder jugar en el Sevilla, que es mi equipo desde pequeño y conseguir lo que he conseguido, ya lo era todo para mí, y poder seguir vinculado al Sevilla sería muy bonito. Pero antes de eso hay que formarse. Hay que ganárselo, trabajar mucho y demostrar que vales para el puesto que decidas ocupar.

- ¿Cómo es su relación con el club en estos momentos?

- Quedan pocos de mi época, pero sí que mantengo contacto con gente y la relación es buena. Siempre que voy al campo o acudo a un acto se me recibe con los brazos abiertos.

- Hablando del Sevilla, ¿cómo está viendo a los de Machín?

- El Sevilla de Machín es un equipo muy reconocible gracias al entrenador. Se nota su mano. Domina bien las áreas, tiene gol con facilidad... Al principio, pareció que al míster le costó cogerle el punto al equipo, pero gracias a las lesiones encontró un once tipo, y creo que está funcionando muy bien. Como sevillista me genera mucha ilusión, no sé donde está el techo de este equipo, sobre todo en LaLiga, donde están fallando los equipos importantes. Nunca sabes lo que puede pasar, pero el Sevilla está bien situado y me ilusiona mucho la temporada.

- ¿Se esperaba este rendimiento después de las dudas que suscitó la planificación?

- No me lo esperaba. Conocía al míster, porque me he enfrentado con él algunas veces y tenía muy buenas referencias, pero en las previas europeas y al principio de Liga el equipo generó muchas dudas a todos. En cambio, dio un paso adelante con las lesiones, que ayudaron curiosamente a que el Sevilla saliese hacia delante, con futbolistas fuera de su zona rindiendo a gran nivel. Al principio me creaba incertidumbre, pero ahora sí que veo un equipo muy fiable.

- ¿Qué referencias le habían dado de Pablo Machín?

- Yo ya lo había vivido en mis propias carnes con enfrentamientos en Segunda y después ha habido gente que ha estado con él que me ha dicho que trabaja muy bien, que tiene una idea de fútbol muy buena y transmite mucho al futbolista. Me contaron que te convence con lo que hace, lo que se está viendo reflejado. Es un equipo que tiene su filosofía. Lo ves y sabe a qué juega.

- ¿Le recomendarías a Caparrós que hiciera algún retoque en enero?

- Como aficionado te digo que parece que le falta algo al equipo para dar un plus más, pero viendo la situación actual del Sevilla y como está, qué tocas. Parece que hay futbolistas con poco protagonismo y quizás hace falta algún refuerzo para dar descanso a los que más juegan. En el propio club dicen que si puede venir alguien que mejore lo que hay , vendrá.

- ¿Ve posible que el Sevilla aspire a LaLiga?

- Todos estamos ilusionados, porque el equipo sabe ganar partidos como el del Espanyol, que estaba atascado, y luego es verdad que los grandes se están dejando puntos. Parece que es una Liga igualada, en la que los, a priori, pequeños, dan sustos y ganan partidos. Si estamos vivos en esta batalla hasta el final, la ilusión y el sueño lo vamos a tener todos. Hace tiempo me parecía mentira ver un título del Sevilla y he visto tantos que no voy a descartar nada. Quién me iba a decir que iba a ganar cinco UEFA.

- En cuanto al Betis, ¿opina que se han igualado las fuerzas después de que el curso pasado quedara por encima?

- Quizás la temporada anterior se igualaron las fuerzas entre ambos, por el factor sorpresa del Betis, que nos sorprendió a todos, pero ahora veo al Sevilla más fuerte. El equipo de Machín es muy fiable y al Betis lo he visto en algunos partidos con muchas dudas.