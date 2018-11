Machín: "Soy el tío más ambicioso"

En la sobremesa de este domingo llega al Sánchez-Pizjuán una de las grandes revelaciones de esta Liga tan 'rara' y tan igualada, el Real Valladolid; un equipo que hizo sufrir mucho a Barcelona y Real Madrid y que ya se llevó los tres puntos en su última visita a Sevilla para enfrentarse al Betis. Un partido 'trampa' en el que los nervionenses tienen ante sí una gran oportunidad para hacerse fuertes en lo alto de la tabla y un oponente del que Pablo Machín no se fía nada.

Tanto es así, que cuando fue preguntado por ESTADIO por cualés son sus objetivos y a qué puede aspirar con este Sevilla, el soriano no dudó ni un segundo en espetar: "A ganar el siguiente partido con el Valladolid". Y lo argumenta, por si hay quien no lo entiende: "La gente leerá esto y dirá 'Joder, qué poco ambicioso es Machín'. No es eso. Soy el tío más ambicioso y, si no lo fuera, seguramente no habría llegado hasta aquí. Soy un tío muy ambicioso que quiere conseguir retos factibles".

En esta línea, aunque admite que ir a Europa es obligado para un club como el Sevilla y pese a prometer "luchar hasta final" por estar en una segunda plaza "para la que en principio no estaba llamado este equipo", cree que "es absurdo fijarte retos para final de temporada si no sabes si podrás superar retos a corto plazo". "El único reto para mí es ganar el siguiente partido y ya llegará el momento de mirar la clasificación y ver por qué podemos pelear", agregó, al tiempo que opinó que los 'poderosos' se van a dejar pocos puntos más por el camino en lo que resta de Liga, pero resalta que esta igualdad actual es más mérito del resto de equipos que deméritos de los favoritos al título.

"Lo normal es que el Madrid y el Barça estén siempre ahí arriba y el Atlético ha dado un salto de calidad y ha demostrado que puede pelear con ellos; pero creo que lo que pasa este año es que el resto de equipos lo estamos haciendo francamente bien". "Parece que sólo se mira que ellos no están a su nivel, pero nosotros también nos tenemos que darnos valor. Cualquiera que le gana a Madrid o Barça es porque ha estado a un nivel 'top' y ha hecho muy bien las cosas. No les estamos dejando que sean tan superiores como tradicionalmente lo han sido", insistió el técnico.

De hecho, quién le iba a decir a 'su' Sevilla que un tramo que en agosto parecía sencillo, se ha convertido en una especie de 'Tourmalet': el mejor Espanyol de la última década, el Pucela y luego un Alavés, que también está arriba. "Todos los rivales son difíciles. Todos. En Europa tuvimos una experiencia reciente en ese sentido. Parecía que le íbamos a ganar con la gorra al Akhisar, lo teníamos encaminado y, de buenas a primeras nos empataron y nos pudieron ganar perfectamente. Dices... '¡Ostras! Pues no parecían que fueran tan buenos'. En todos los clubes hay dinámicas, pero, sobre todo, hay un factor que a mí me parece clave: los equipos que compiten de domingo a domingo, no tienen tanto riesgo de lesiones y pueden ser más enérgicos, darlo todo en cada partido, porque luego tienen toda la semana para recuperar. Lo que competimos también entre semana es difícil que demos el cien por cien de nuestra capacidad. No porque no queramos, sino porque no podemos y entonces hay que acercanos lo máximo posible a ese porcentaje alto que buscamos", explicó Machín, quien se deshizo en elogios hacia su rival de esta tarde: "Clubes como el Valladolid tienen mucho trabajo detrás. Además, viene con una dinámica positiva en la que le salen las cosas y tiene un hambre competitiva impresionante. Eso les anima a seguir".



"El Valladolid va a seguir ahí arriba"

Pablo Machín no cree que el buen momento del Valladolid sea una racha pasajera. A su juicio, cuando un equipo hace tan bien las cosas, es complicado que de buenas a primera se le caiga el equipo y se desplome en la tabla. "Te lo digo por experiencia, cuando sabes que no tienes un nombre importante, quieres tener tu cuota de protagonismo y te agarras a lo que sea, así que son equipos muy difíciles de batir. Estoy convencido de que los equipos que empiezan así, como Valladolid, Espanyol o Alavés es muy difícil ya que vayan a bajar al puesto que se les presuponía".