Machín: "Nos la tenemos que jugar en casa, con nuestra gente"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha analizado la derrota cosechada en el Maurice Dufrasne que deja al Sevilla todavía con la clasificación en el aire y todo por jugar en el último partido ante el Krasnodar. "El Sevilla sigue sin ganar aquí en Lieja, sabíamos que todos los partidos fuera de casa iban a ser difíciles y más en Europa, son complicados. Teníamos controlada la primera parte, ellos nos respetaban mucho, nos dejaban el balón, marcas hombre a hombre, no nos dejaban jugar con facilidad pero era lo que teníamos previsto. Ellos han encontrado su oportunidad en esa jugaba al límite del fuera de juego y después la expulsión de Pablo nos ha limitado mucho. Para mí las dos acciones eran rigurosas, aunque tendría que verlas. Con un jugador menos hemos apretado, lo hemos dado todo, ellos han defendido bien, hemos tenido alguna ocasión como la jugada de estrategia, aunque el disparo de Muriel se fue alto. Como hemos hecho una buena fase de grupos seguimos dependiendo de nosotros mismos y ahora nos la tenemos que jugar en casa, con nuestra gente. Estoy seguro de que nuestra gente nos llevará en volandas y nos vamos a clasificar", ha dicho el soriano en rueda de prensa.

Sobre el partido del Standard, el técnico sevillista ha destacado: "Todos los equipos son muy difíciles, ganar es difícil, golear mucho más y hoy nos hemos encontrado a un equipo que a pesar de necesitar la victoria ha salido a esperar. Han sabido aprovechar su oportunidad".

En cuanto a la 'final' que le espera en casa ante el Krasnodar en la última jornada, Machín ha dicho: "Te digo que no va a ser un camino de rosas. Vamos a tener que pelear mucho, el pasar esta fase es exigente y sabemos que nosotros llevamos ya muchos partidos. No vamos a tirar por la borda el trabajo que llevamos haciendo desde el verano, queremos continuar dando alegrías a nuestra afición y la plantilla y queremos continuar en esta Europa League que tenemos mucha confianza en ella".

Con respecto a la lesión de Aleix Vidal, que tuvo que ser sustituido, Machín espera tenerlo listo para el domingo. "Le tendremos que hacer pruebas, tenía una molestia atrás y hemos considerado oportuno cambiarle. Esperamos contar con él el domingo", ha aseverado el míste blanquirrojo, que no ha puesto excusas a la derrota: "La única idea que traíamos era ir a por la victoria, siempre hay circunstancias que te influyen, hoy el árbitro lo ha sido. No tenemos que buscar más excusas allá de que no hemos podido doblegar a este rival. El fútbol siempre da segundas oportunidades, siempre da revanchas y bueno, primero tenemos el partido del domingo y después tendremos tiempo de pensar en el del Krasnodar".