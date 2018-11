Standard 1-0 Sevilla F.C.: Necesitará la magia del pentacampeón

En Nervión conocen de sobra que el sendero hacia la gloria nunca se recorre sin superar obstáculos complejos ni sin la necesidad de recurrir a la épica en algún momento. El Sevilla ha lidiado con situaciones más extremas que la que se le presenta ahora en la Europa League tras caer con el Standard, pero es cierto que esta derrota genera una inquietud que habría sido evitable con una versión más contundente, quizás más atrevida, para que los belgas no creyeran en ningún momento en la posibilidad de soñar con la clasificación.

Aunque no fue inferior y controló el pulso del choque durante muchos minutos, confió demasiado en que la calidad acabaría imponiéndose sin buscarlo con la vehemencia precisa y luego, cuando se encontró en desventaja tanto en el marcador como en número, careció de la respuesta de otras veces, evidenciando lo que el liderato y la fiabilidad en la Liga había puesto en duda, que es un equipo falible, algo tan lógico y realista como frustrante en pleno idilio. Pero, al margen de sensaciones, las opciones de clasificarse continúan en manos sevillistas, con la ayuda del Ramón Sánchez Pizjuán y, posiblemente, con el once de gala al que ayer sólo se aproximó.

Consciente de la trascendencia de la cita, Machín afrontó ayer las rotaciones de manera superficial y mantuvo el armazón de su once base salpicado de retoques puntuales como la entrada de Promes por André Silva para acompañar a Ben Yedder y la de Arana por Escudero, y el cambio de cromos en la medular para ofrecer a Sarabia el oxígeno que le concedió el domingo a Franco Vázquez, ayer titular junto a Banega, que no descansa prácticamente nunca. Así las cosas, el técnico prolongó la confianza en Roque Mesa, de la partida por segundo partido consecutivo, mientras que Mercado ocupó el lugar del sancionado Sergi Gómez.

Modificaciones que no variaron el sistema, con Roque Mesa de pivote y Franco Vázquez y Banega por delante, aunque los argentinos, sobre todo el rosarino, siempre muy vigilado por Bastien para impedir que pensara, retrasaba la posición para la salida de balón. El Standard, que trastocó su dibujo habitual para jugar con líneas de cinco atrás, no quería que los 'jugones' nervionenses dispusieras de espacios físicos y temporales y alternaba presión arriba con achique de espacios en su propio campo, para pronto pertrecharse con la intención robar y salir rápido con Djenepo de puñal, lo que efectuó en las dos primeras ocasiones, con remates de Emond y Carcela. El Sevilla sufría para defender con espacios y no los encontraba para generar, si bien tampoco tenía prisas por llegar arriba, a la espera de fisuras, ya fuera con balones largos para la velocidad de un Promes poco resolutivo o con asociaciones en corto a la que les faltaba profundidad en banda, sobre todo en la diestra, para romper por fuera.

En esta tesitura, los avisos hispalenses llegaron en acciones rápidas, primero con un centro de Arana rematado arriba por Ben Yedder y, luego, un trallazo al larguero de Franco Vázquez tras una contra conducida por WBY, que era el que se descolgaba arriba para jugar de espaldas mientras que Promes se encontraba algo perdido en una posición que no es la suya. Aun así, sus desmarques ofrecían una vía directa cuando había atasco y forzaban a los locales a dar un paso atrás.

Pese a la aparente igualdad, el Sevilla controlaba el tempo del choque, sin inquietar demasiado pero cada vez más próximo a la portería de Ochoa, y transmitía la sensación de que confiaba en que el gol llegaría, para lo que, eso sí, necesitaría más mordiente en la reanudación. La misma de la que careció Emond en el arranque de la segunda parte al coger la espalda a la zaga sevillista pero conducir mal cuando se quedaba solo delante de Vaclik. Tras el susto, Machín perdió a Aleix Vidal por lesión y apostó como carrilero por Sarabia, que pronto apareció en el área rival aumentando el nivel de peligrosidad y provocando una amarilla.

Sin embargo, cuando parecía que el Sevilla retomaba el control ante un rival replegado, el Standard lanzó un latigazo de la mano de su mejor hombre, un Djenepo que desarboló a la defensa y se apoyó en Carcela para plantarse ante Vaclik y batirle con maestría. 1-0. Varapalo que no vino solo, pues sólo cinco minutos después Sarabia vio la segunda amarilla y dejó al equipo con diez. La situación requería que los nervionenses resurgieran ante un conjunto belga crecido y lo cierto es que no mostró esa capacidad para reaccionar más allá de una posesión estéril con la que apenas puso en apuros al meta mexicano.

Sólo lo encararon en una ocasión -Ben Yedder logró batirle pero partió en fuera de juego- a pesar de que Machín se jugó el todo por el todo y terminó el encuentro con Ben Yedder, Muriel, Promes y André Silva sobre el césped en un intento desesperado por empatar.

Sí es verdad que, tras un increíble fallo de Djenepo sin portero en una acción desacertada de Kjaer, Muriel disfrutó de una oportunidad para rematar en zona franca en una jugada ensayada, mas el colombiano erró en el contacto con el esférico y la desaprovechó en lo que ya supuso la condena definitiva en el Maurice Dufrasne.

Esta derrota no le priva del privilegio de depender de sí mismo pero sí le obliga a imponerse al Krasnodar en la última jornada, porque todo lo que no sea vengar el 2-1 en Rusia le dejaría a expensas de lo que haga el Standard, al que le basta con conseguir ante el Akhisar un mejor resultado que los blanquirrojos. Un final de infarto para un Sevilla acostumbrado, eso sí, a superar tesituras adversas y de máxima presión en su torneo fetiche. Por algo es el pentacampeón.



- Ficha técnica:

Standard de Lieja: Ochoa; Fai, Vanheusden, Luyindama, Laifis; Bastien, Cimirot, Carcela (Lestienne, min. 85), M'Poku (Marin, min. 43); Djenepo y Emond (Orlando Sa, min. 65).

Sevilla FC: Vaclik; Mercado, Carriço, Kjaer; Aleix Vidal (Sarabia, min. 51), Roque Mesa, Banega, Mudo Vázquez (André Silva, min. 77), Arana (Muriel, min. 85); Promes y Ben Yedder.

Gol: 1-0, min. 61: Djenepo.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Expulsó por dos amarillas al sevillista Sarabia (min. 63 y min. 67). Amonestó a los visitantes Banega (min. 33), Roque Mesa (min. 39) y Mudo Vázquez (min. 55); y a los locales Luyindama (min. 45), Djenepo (min. 59), Orlando Sa (min. 73) y Ochoa (min. 95).

Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo J de la Liga Europa disputado en el estadio Maurice Dufrasne de Lieja (Bélgica) ante unos 18.000 espectadores, entre ellos, un millar de sevillistas.